Le gouvernement veut « mieux préparer » la rentrée prochaine

Le gouvernement est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’une meilleure préparation de la prochaine rentrée scolaire et universitaire, à travers la mise à niveau des établissements d’enseignement, le renforcement des ressources humaines, le développement des aspects pédagogiques et l’amélioration de l’appui social, a affirmé, lundi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Eddine El Othmani.

En réponse à une question centrale sur « l’enseignement: bilan et préparatifs » posée lors de la séance mensuelle relative à la politique générale à la Chambre des Représentants, M. El Othmani a souligné la nécessité de poursuivre la mise en oeuvre de ces mesures au titre de la prochaine saison (2018-2019) et la mobilisation de toutes les forces vivantes pour promouvoir le système éducatif au Maroc, notant qu’en dépit des difficultés et des défis auxquels fait face ce secteur, la réforme souhaitée reste possible à travers l’implication du corps enseignant, les parents d’élèves, la société, les acteurs économiques et autres.

Le gouvernement a fait de la promotion du système de l’éducation nationale et de la formation l’une de ses priorités à travers la mise en oeuvre effective et homogène de la vision stratégique de la réforme du système de l’éducation nationale, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique 2015-2030, pour la mise en place d’une école d’équité et de qualité, et ce conformément aux orientations royales, a-t-il rappelé, relevant dans ce sens que le gouvernement a consacré une enveloppe budgétaire de 59,2 milliards de dirhams (MMDH) à ce secteur au titre du budget 2018, soit 5 MMDH de plus en comparaison avec l’exercice 2017.

Concernant le secteur de l’éducation nationale, le gouvernement a adopté une série de mesures qui ont été introduites dans son plan exécutif 2017-2021, visant à redonner à l’école publique marocaine sa valeur. Il s’agit de 24 mesures réparties sur trois axes, à savoir, la réalisation de l’équité et l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation et la formation (9 mesures), le développement pédagogiques et l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation (8 mesures) et l’amélioration de la gouvernance du système de l’éducation et de la formation et la mobilisation sociétale autour de la réforme ( 7 mesures), a-t-il expliqué.

S’agissant des préparatifs pour la prochaine rentrée scolaire, le Chef du gouvernement a fait état du lancement du programme national de généralisation et de développement du préscolaire qui s’inscrit dans le cadre des priorités du gouvernement et du processus de réforme globale basée sur la vision stratégique de l’éducation et de la formation 2015-2030, visant à atteindre un taux de généralisation de 100 pc à l’horizon de la saison scolaire 2027-2028 et 67 pc pour l’année 2021-2022 en tant que bilan d’étape.

Avec le lancement de ce programme lors de la prochaine saison scolaire, 4000 nouveaux classes vont ouvrir leurs portes pour accueillir les enfants qui ne bénéficient pas de l’enseignement préscolaire, soit 100.000 enfants supplémentaires, a-t-il précisé, considérant cette réforme comme un levier essentiel pour promouvoir la qualité de l’enseignement et lutter contre la déperdition scolaire.

Au niveau de l’enseignement supérieur, M. El Othmani a souligné que le nombre d’inscrits au titre de la rentrée universitaire 2017-2018 a atteint plus de 822.000 étudiants, soit une augmentation de 5 pc en comparaison avec la précédente année, relevant que le nombre total d’inscrits dans les établissements universitaires à capacité d’accueil limitée est passé de 96.787 en 2016-2017 à 105.491 en 2017-2018, soit une hausse de 9 pc.

M. El Othmani a, ainsi, rappelé que le nombre des professeurs permanents de l’enseignement supérieur s’élève à 19.644, tandis que le taux d’encadrement au niveau national a atteint 59 étudiants pour chaque professeur, ajoutant qu’une série de mesures a été adoptée lors de l’actuelle saison universitaire pour améliorer l’accès à l’enseignement supérieur, la révision du feuille de route universitaire dans le cadre de la politique de proximité et d’égalité des chances, le développement des services sociaux au profit des étudiants, la mise à niveau de la qualité de l’enseignement supérieur et le soutien de la recherche scientifique et la diversification de ses sources de financement.

Quant à la prochaine rentrée universitaire, M. El Othmani a relevé que l’accent sera mis sur l’amélioration de l’accès à l’enseignement supérieur pour atteindre l’équité et l’égalité des chances, le renforcement des ressources humaines, pédagogiques et administratives, l’amélioration du taux d’encadrement et la diversification des formes de recrutement pour combler le manque en ressources humaines.

Le chef du gouvernement a , de même, passé en revue les efforts déployés pour la promotion du secteur de la formation professionnelle, notamment au niveau des programmes de lutte contre l’analphabétisme, notant que les efforts déployés par l’Agence nationale de lutte contre l’analphabétisme, en coopération et en coordination avec les différents départements ministériels, ont permis à un million de personnes de bénéficier des programmes de lutte contre l’analphabétisme au titre de la saison 2017-2018, soit une augmentation de 12 pc en comparaison avec la saison précédente.

LNT avec MAP