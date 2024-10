Glovo, l’application multicatégorie de livraison, annonce sa plus grande mise à jour de produit depuis 2016. En pionnier, elle devient la première application du secteur à fusionner des éléments de réseaux sociaux avec la découverte culinaire. Dans le but d’améliorer l’expérience utilisateur et d’innover, Glovo introduit un ensemble de nouvelles fonctionnalités, dont des options de social networking pour ses clients, la possibilité de créer des listes de leurs restaurants favoris grâce à « Picks », et un nouveau mur de découverte vidéo.

Un virage social audacieux

Depuis sa création, Glovo redéfinit la manière de consommer en reliant utilisateurs, partenaires et coursiers sur une plateforme unique. Aujourd’hui, l’application franchit une nouvelle étape en permettant à ses clients de se connecter avec leurs amis, de partager des recommandations et de découvrir de nouveaux restaurants grâce à ses fonctionnalités sociales intégrées.

Ces nouvelles options sociales facilitent la découverte de restaurants et de plats tendance, basés sur les commandes de leurs amis ou d’autres utilisateurs de leur ville. Désormais, Glovo devient une expérience partagée où les utilisateurs peuvent directement interagir avec leurs amis au sein de l’application, inspirer et se laisser inspirer par une nouvelle communauté de passionnés de cuisine.

Daniel Alonso, directeur produit chez Glovo, a déclaré : « Glovo va au-delà des normes en devenant la première plateforme à intégrer des éléments de réseaux sociaux. Nous sommes ravis de proposer cette nouvelle manière interactive pour découvrir, partager et interagir avec les produits de notre application. Les utilisateurs pourront profiter de leurs produits préférés comme jamais auparavant. »

Les « Picks » : Organisez et partagez vos favoris

Glovo introduit également « Picks », une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de sauvegarder et d’organiser leurs restaurants et plats favoris en listes personnalisées. Que ce soit pour les meilleurs déjeuners au bureau, les dîners entre amis ou toute autre occasion, les utilisateurs peuvent créer des listes adaptées à chaque moment. De plus, ces listes « Picks » peuvent facilement être partagées avec des amis, rendant l’expérience culinaire encore plus sociale et collaborative.

La découverte culinaire en vidéo

Face à la multitude d’options disponibles, choisir quoi commander peut parfois s’avérer compliqué. Pour accompagner ses utilisateurs dans ce processus de décision, Glovo lance un mur de découverte vidéo dans la section des restaurants. Ce mur interactif permet de découvrir de manière dynamique et engageante les plats proposés via des vidéos en plein écran, réalisées par les restaurants locaux eux-mêmes. Une opportunité supplémentaire pour ces derniers de se connecter directement avec les utilisateurs et de présenter leurs produits de façon attrayante.

Le lancement de « Glovo Next »

Ces nouvelles fonctionnalités ont été dévoilées lors de « Glovo Next », le nouvel événement biannuel de l’entreprise, dédié à la présentation des futures innovations pour les utilisateurs. Daniel Alonso a précisé : « Glovo Next est conçu pour être le forum où nous dévoilons nos innovations les plus audacieuses et créons une dynamique continue de transformations pour faire de Glovo l’application incontournable pour tout ce qui est instantané. »

Les nouvelles fonctionnalités sont déjà disponibles dans certaines villes et seront progressivement déployées dans les mois à venir pour tous les utilisateurs, dans les 23 marchés et plus de 1 500 villes où Glovo est présente.

DNES à Barcelone

Ayoub Bouazzaoui

Partagez cet article :