Sous l’égide du Ministère de la Transition Numérique, Glovo, en partenariat avec 212 Founders et l’Université Mohammed VI Polytechnique, a lancé le Glovo Startup Lab, un programme d’immersion destiné à soutenir huit startups marocaines. Ce programme, qui s’est tenu du 15 au 27 septembre 2024 au siège de Glovo à Barcelone, visait à promouvoir l’internationalisation et le mentorat dans l’écosystème technologique.

Le Glovo Startup Lab offre aux participants des ateliers, des visites d’entreprises, et des sessions de mentorat, ainsi que des opportunités de financement.

Les startups sélectionnées pour le Glovo Startup Lab incluent VelyVelo, spécialisée dans la livraison durable via des flottes de vélos électriques, et Paylik, qui propose des solutions financières pour faciliter la gestion des avantages salariés. Saturdayz développe un logiciel de réservation pour restaurateurs, améliorant l’efficacité opérationnelle, tandis que Premium Technology and Services offre des solutions de paiement sécurisées pour les banques. FMCGAPPS optimise les coûts de commande pour les commerces de proximité grâce à l’intelligence artificielle, et MLNETWORKS utilise cette même technologie pour améliorer la connectivité dans le secteur des télécoms. Logistiqa fournit des solutions logistiques sur mesure pour les TPME, et Dealkhir facilite la création d’initiatives caritatives pour les entreprises.

Les participants ont également pu pitcher leurs projets devant des investisseurs, renforçant ainsi leurs chances de croissance et d’expansion à l’international.

Il est à noter que cette initiative s’inscrit dans la stratégie du ministère pour encourager le développement des startups marocaines sur la scène mondiale.

