Glovo a lancé la « Glovo Partner Academy », une initiative innovante visant à renforcer les compétences des restaurateurs à fort potentiel de croissance dans tout le pays. Plus de 40 restaurateurs sélectionnés pour leur engagement et leur désir de progression ont participé à cet événement.

La Glovo Partner Academy fait partie de la stratégie de Glovo visant à soutenir la digitalisation des PME marocaines, notamment dans les secteurs de la restauration et du commerce de proximité. Pour cette première édition, les restaurateurs ont bénéficié de workshops animés par des experts, couvrant des sujets comme la construction d’un business plan, le développement de l’identité de marque, et l’usage des outils technologiques pour la croissance de leur entreprise.

« La Glovo Partner Academy est une étape importante dans notre mission visant à soutenir les restaurateurs locaux dans leur croissance et leur succès. Ce projet représente notre ferme résolution à être non seulement un partenaire commercial, mais aussi un catalyseur de progrès et d’innovation des TPME marocaines. Nous croyons fermement que la transformation digitale est essentielle pour propulser le secteur de la restauration vers de nouveaux sommets de succès, et c’est avec cet esprit de collaboration et d’engagement que nous avançons », affirme Hicham Filali, Directeur des régions chez Glovo Maroc.

Avec plus de 6500 partenaires au Maroc, dont la grande majorité sont des TPME locales, Glovo contribue activement à la transformation du paysage commercial.

La Glovo Partner Academy se veut un événement majeur dans l’entrepreneuriat marocain, offrant aux restaurateurs locaux les moyens de prospérer dans un environnement en constante évolution.

