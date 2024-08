Le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri, figure parmi les meilleurs gouverneurs de banques centrales au monde, selon le dernier classement du magazine américain Global Finance.

Avec la note “A”, M. Jouahri est le seul banquier central de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) à figurer dans le top 10 de ce classement intitulé “Central Banker Report Cards 2024”.

Publié annuellement par Global Finance depuis 1994, le “Central Banker Report Cards” évalue les gouverneurs des banques centrales de près de 100 pays, territoires et districts clés, ainsi que de l’Union européenne, de la Banque centrale des Caraïbes orientales, de la Banque des États de l’Afrique centrale et de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest.

Dans un communiqué, l’éditeur et directeur de rédaction à Global Finance, Joseph Giarraputo, a déclaré que les banques centrales ont “mené la guerre contre l’inflation ces dernières années, en utilisant comme arme principale le relèvement des taux d’intérêt”.

Aujourd’hui, a-t-il poursuivi, les pays du monde entier constatent les résultats tangibles de ces efforts, l’inflation ayant considérablement baissé”.

Les rapports annuels de Global Finance sur les banques centrales rend hommage aux gouverneurs de banques “dont les stratégies ont surpassé celles de leurs pairs grâce à leur originalité, leur créativité et leur ténacité”, a souligné M. Giarraputo.

Les notes attribuées par Global Finance sont classées sur une échelle de “A” à “F”, et tiennent compte des performances réalisées en matière de maîtrise de l’inflation, d’objectifs de croissance économique, de stabilité monétaire et de gestion des taux d’intérêt. “A” représente une excellente performance et “F” un échec total, selon le magazine.

Outre M. Jouahri, les autres banquiers centraux qui ont obtenu la note “A“ sont Roberto Campos Neto (Brésil), Rosanna Costa (Chili), Harvesh Kumar Seegolam (Maurice), Lesetja Kganyago (Afrique du Sud), Nandalal Weerasinghe (Sri Lanka), et Nguyen Thi Hong (Vietnam).

La version intégrale du rapport et de la liste des notes seront publiées dans l’édition du mois d’octobre de Global Finance, ainsi qu’en version numérique sur “www.GFMag.com”.

Fondé en 1987, Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière. Le magazine, diffusé auprès de 50 000 lecteurs dans 193 pays, territoires et districts, traite de sujets relatifs au secteur de la finance à l’échelle mondiale notamment la finance d’entreprise, joint-ventures, les fusions-acquisitions, les marchés de capitaux, les devises, la banque, le management du risque.

LNT avec Map

