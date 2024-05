Glovo s’allie au Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration pour propulser l’entrepreneuriat marocain vers de nouveaux sommets. Cette initiative ambitieuse a été dévoilée lors du GITEX Africa, où Glovo a annoncé le lancement d’un programme de mentorat en collaboration avec des acteurs majeurs de l’écosystème entrepreneurial marocain : 212Founders, Startgate et Technopark.

Ce partenariat stratégique vise à offrir aux start-ups marocaines une opportunité unique : un programme intensif de mentorat au Yellow Park, le siège de Glovo à Barcelone. Conçu pour les start-ups en phase de démarrage opérant dans divers secteurs tels que la mobilité, la logistique, la technologie alimentaire, le retail-tech, l’e-commerce et la fintech, ce programme offrira une semaine d’accompagnement personnalisé par des cadres supérieurs de Glovo ainsi qu’un précieux réseautage au sein de l’écosystème entrepreneurial espagnol.

La ministre déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, Ghita Mezzour, a exprimé son plein soutien à cette initiative, soulignant son rôle crucial dans la croissance et l’internationalisation des start-ups marocaines. « Cela encouragera le partage de connaissances et de meilleures pratiques, contribuant ainsi à un environnement propice à l’émergence de solutions technologiques avancées adaptées aux besoins du marché», a-t-elle déclaré.

De son côté, Sacha Michaud, cofondateur de Glovo, a déclaré que cette collaboration visait à catalyser la croissance des start-ups marocaines en leur fournissant une expertise de premier plan et en favorisant les synergies au sein de l’écosystème entrepreneurial méditerranéen.

Les critères de sélection mettent l’accent sur l’innovation, la durabilité et la capacité à se développer à grande échelle. Les start-ups sélectionnées auront l’opportunité de participer à une semaine d’immersion comprenant des ateliers dirigés par des experts de l’entreprise et d’autres acteurs clés de l’écosystème espagnol, sur des sujets spécifiques définis en collaboration avec les partenaires du programme.

AL

Partagez cet article :