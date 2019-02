PARTAGER GIE Monétique, invité d’honneur de la 14è Africa Pay & ID Expo

Le GIE Monétique a été désigné invité d’honneur de la 14ème édition de l’Africa Pay & ID Expo, le salon annuel du paiement et de l’identification en Afrique

francophone, qui se tiendra les 29 et 30 mars prochains à Marrakech.

Cette invitation sera l’occasion pour le GIE Monétique de partager avec les 1.200 experts africains présents les avancées de l’Algérie en matière de paiement et d’identification, la transformation et la modernisation du système bancaire ainsi que le développement de l’économie numérique. Une importante délégation algérienne représentant l’administration publique et le secteur bancaire est ainsi attendue à Marrakech.

«La présence du GIE Monétique à cette édition d’APIDE est une importante avancée, et marque l’intérêt que porte l’industrie du paiement en Algérie à ce qui se passe dans les pays de l’Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale» a déclaré Hassan M. Alaoui, Président de i-conférences.

Organisé autour de trois journées, 50 conférences et des formations, 3.000 m2 d’expositions dédiées aux innovations et solutions adaptées au continent, APIDE est le lieu d’échange et de networking par excellence dans une industrie en forte mutation.

Plus de 75 intervenants africains et internationaux partageront avec les participants d’APIDE 2019 leurs visions et dernières tendances adaptées à la région. APIDE est donc une véritable immersion dans les technologies liées à l’industrie du paiement et aux systèmes d’identification les plus en vue : nouvelles frontières de la biométrie, protection des données personnelles, enjeux évolutifs de la monétique, digital banking, mobile payment, e-commerce, mais aussi une projection dans le futur avec des thèmes liés aux fintechs, intelligence artificielle, internet des objets…

L’édition 2019, organisée en partenariat avec HPS (leader dans l’édition des solutions de paiement électronique), accueillera une dizaine de représentants gouvernementaux africains, notamment les Ministres de l’Intérieur du Togo, du Bénin et de la République Centrafricaine. Cette forte présence gouvernementale témoigne de l’intérêt grandissant accordé par les pays aux thèmes liés à l’identification et à l’e-Gov.

LNT avec MAP