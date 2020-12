Poursuivant sa démarche de simplification et de dématérialisation de bout en bout des processus du transit portuaire, l’Agence Nationale des Ports lance un nouveau service en ligne au profit de l’ensemble des acteurs de la communauté portuaire. Il s’agit de la gestion électronique de vos demandes d’accès aux ports de commerce gérés par l’Agence, selon un communiqué de presse.

La première phase pour la mise en œuvre de la gestion électronique des demandes d’accès, via le portail PortNet, concerne le port pilote de Jorf Lasfar. Ledit service sera généralisé par la suite à l’ensemble des ports.

Aujourd’hui, les démarches à engager pour accéder au port sont traitées manuellement, impliquant de multiples intervenants portuaires et par voie de conséquences des répercussions majeures sur les délais de traitement, la qualité des services rendus aux usagers des ports, précise le texte du communiqué.

Dorénavant, les demandes de badges pour l’accès au port de Jorf Lasfar, port pilote, se feront via le portail PortNet d’une manière exclusivement digitale. Les opérateurs économiques auront accès 24/7j à la plateforme et pourront créer et suivre leurs demandes d’accès selon leur besoin qu’il soit permanent ou provisoire.

Ce dernier né des SMART services aux ports gérés par l’Agence contribuera à l’optimisation des délais, ainsi qu’au renforcement de la sécurité portuaire, de la capacité d’anticipation et de la planification des opérations portuaires.

LNT avec CDP