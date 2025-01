Thierry Janssen est un chirurgien de formation. Après une carrière en chirurgie à l’Université de Bruxelles, il décide, à 38 ans, d’abandonner la médecine traditionnelle pour explorer une manière plus profonde d’aider les autres. Il s’oriente alors vers la psychothérapie, puis l’écriture et l’enseignement.

En 2015, il fonde à Bruxelles “L’École de la Posture Juste”, un espace dédié à l’exploration d’une approche intégrant psychologie et spiritualité afin de mieux comprendre soi-même et son équilibre intérieur.

Pour Thierry Janssen, la santé mentale ne peut être dissociée de la santé physique. Il explique ainsi : “Les personnes en mauvaise santé sont souvent celles qui n’arrivent plus à s’adapter aux circonstances de la vie. Il est donc essentiel de comprendre comment notre corps et notre esprit interagissent pour maintenir cet équilibre.” Dans cette perspective, il insiste sur l’importance de la gestion des émotions, de la connexion à soi-même et de l’intégration harmonieuse dans le monde.

Comment alors mieux gérer le stress ? D’après lui, le stress est l’un des défis majeurs de notre époque. Thierry Janssen souligne à cet effet qu’il résulte à la fois de facteurs internes (pensées négatives, peurs) et de facteurs externes (pression sociale, rythme effréné de la vie moderne). Face à cela, il propose une approche simple mais puissante : “La respiration est un outil formidable pour gérer le stress. Respirer profondément stimule le diaphragme, qui active à son tour le nerf vague, responsable de la relaxation du corps.”

En complément, il recommande la méditation, le yoga et même la prière, qu’il considère non pas comme un acte exclusivement religieux, mais comme une connexion avec ce qui est vivant en nous et autour de nous.

Dans le même sens, Thierry Janssen met en garde contre le risque de dépendance aux solutions extérieures, à un moment notamment où le développement personnel est devenu une industrie florissante : “Nous vivons dans un monde qui encourage la consommation, y compris dans le domaine du bien-être. Il est important de ne pas devenir un consommateur passif de stages, de livres ou de thérapies, mais plutôt de développer notre autonomie et de cultiver nos ressources intérieures.” Ainsi, selon lui, l’objectif des pratiques de transformation personnelle ne doit pas être l’accumulation d’outils, mais l’éveil à notre propre potentiel.

Conscient de l’importance de la santé mentale et du développement personnel, le cabinet InspireElevation organise à Casablanca la deuxième édition du séminaire avec Thierry Janssen. Cette formation, qui se déroule du 31 janvier au 2 février 2025, a pour thème « Trouver la posture juste pour être détendu, joyeux et en pleine santé ».

Pour l’organisation, le séminaire proposé à Casablanca offre une approche pratique et immersive à travers différentes techniques : Méditation “Ouverture du Cœur”, pour renforcer la connexion à soi et aux autres ; Exercices bioénergétiques, pour mieux comprendre l’influence des énergies sur nos comportements ; Exploration des peurs existentielles et des mécanismes névrotiques, pour dépasser les blocages psychologiques ; Stratégies d’ajustement énergétique, psychologique et physique, pour cultiver une posture équilibrée face aux défis du quotidien. L’objectif est d’aider chaque participant à trouver sa posture juste, lui permettant de s’ajuster au monde avec plus de stabilité, de vitalité et de sérénité.

Et de conclure que dans un monde en pleine mutation, où les défis psychologiques et spirituels se multiplient, cet événement propose une approche innovante pour retrouver un équilibre intérieur et mieux s’adapter aux transformations de notre époque.

H.Z

