Gaza: Quatre Palestiniens tués dans un raid de représailles après une pluie de roquettes sur Israël

Quatre Palestiniens ont été tués, vendredi, dans la bande de Gaza et des dizaines d’autres blessés dans un raid israélien et dans des affrontements, a annoncé le ministère de la santé.

Deux palestiniens, Abdallah Abou Mallouh, âgé de 33 ans, et Alaa al-Boubli (29 ans) ont été tués lors du raid aérien et deux autres ont été été grièvement blessés, a annoncé le ministère, cité par l’agence d’information officielle WAFA.

Un Palestinien de 19 ans, Raïd Abou Teer, a été tué par des tirs israéliens à l’est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, lors d’affrontements avec les soldats de l’occupation, précise la même source.

La quatrième victime, Ramzi Rouhi Hassan Abdou (31 ans), est décédée après avoir reçu une balle dans la tête, alors qu’elle participait à une marche à l’est du camp de réfugiés d’Al Bureij, ajoute le ministère.

Par ailleurs, des dizaines de citoyens, dont 10 enfants, trois ambulanciers paramédicaux et un journaliste, ont été blessés par les forces d’occupation israéliennes lors de la répression de manifestations pacifiques le long de la frontière est de la bande de Gaza, selon le Croissant-Rouge palestinien.

Plus de 245 Palestiniens ont été tués et plus de 23.000 autres blessés par les forces israéliennes depuis le début des manifestations de la Grande Marche du Retour à la frontière de Gaza le 30 mars 2018.