La charge de la subvention du gaz butane et du sucre relative à l’année 2020 a diminué à 11,94 milliards de dirhams (MMDH), après 12,917 MMDH en 2019, ressort-il du dernier bulletin d’information de la Caisse de compensation.

Dans le détail, la charge de la subvention du gaz butane s’est élevée à 8,694 MMDH l’année écoulée, contre 9,51 MMDH en 2019, soit une diminution de 9%, indique la même source, expliquant cette baisse essentiellement par le repli des cours du gaz butane, et de la subvention unitaire de 13% au cours cette période.

La charge de compensation du sucre, aussi bien en quantité qu’en valeur, relative à l’année 2020 a connu une diminution de 5% comparée à l’année 2019. Ainsi, la charge de subvention de sucre s’est élevée à 3,248 MMDH à fin décembre dernier, contre 3,407 MMDH une année auparavant.

En outre, la Caisse de compensation souligne que le paiement des encours des dossiers de subvention des produits gaz butane et sucre, arrêté à fin décembre 2020, s’est chiffré à plus de 11,05 MMDH, dont 8,3 MMDH pour le gaz butane et 2,75 MMDH pour le sucre.

Les encours des dossiers de subventions au titre du gaz butane et de sucre, arrêtés à la même période, se sont établis à 3,484 MMDH, dont 2,1 MMDH pour le gaz butane et 1,38 MMDH pour le sucre.

