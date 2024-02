C’est devant une salle comble que Stéphane Séjourné, ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, et Nasser Bourita, ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération, ont tenu leur conférence de presse dans la foulée de la visite au Royaume du ministre du gouvernement d’Emmanuel Maroc.

Les signes récents de réchauffement entre les deux pays faisaient que beaucoup d’attentes étaient placées sur cette visite, et les déclarations la suivant.

Bien évidemment, la question du Sahara marocain était au centre de l’attention, et interrogé sur le sujet, Stéphane Séjourné, a répondu: « Cette question est fondamentale pour tous les Marocains, ce qui oriente notre position. Notre position est claire et constante. Comme le Maroc, la France souhaite une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable, en accord avec les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies. » « Nous entendons progresser sur ce dossier et j’y veillerai personnellement », a-t-il ajouté. Des déclarations encourageantes, mais le ministre français n’a pas évoqué la reconnaissance du Sahara marocain par l’Hexagone, ni ne s’est risqué à donner un horizon temporel pour l’avancement du dossier.

Il a rappelé le soutien de la France au plan proposé par le Maroc en 2007 et a insisté sur la nécessité de progresser vers une solution pragmatique et basée sur le compromis. Pour ce faire, la France soutient les efforts de l’envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies pour reprendre les discussions et appelle toutes les parties à participer de manière constructive.

M. Séjourné a également évoqué le soutien aux intérêts et besoins des habitants du Sahara dans les domaines éducatif et culturel, citant l’exemple de deux écoles françaises dans la région et d’un centre culturel itinérant. Le ministre français a mis en exergue les efforts du développement économique et social que mène le Royaume dans la région et le fait que le Maroc a «longtemps investi dans le Sahara» au bénéfice des populations locales. Citant des secteurs comme les énergies renouvelables, l’économie bleue, le tourisme, le chef de la diplomatie française a insisté que «la France accompagnera le développement de cette région en appui des efforts marocains».

LNT

