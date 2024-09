Clap de fin pour la saison 2024 du programme de révélation de talents Orange Music Talents, une compétition tremplin pour les jeunes musiciens et chanteurs marocains. Pour cette année, le talent show a été renouvelé et renforcé grâce à un partenariat exclusif avec Spotify, la première plateforme internationale de streaming musical, offrant ainsi une véritable opportunité aux chanteurs en herbe et aux passionnés de musique de tout âge pour réaliser leur rêve et devenir la future star marocaine.

Pour célébrer la réussite de cette saison, Orange Maroc a organisé une cérémonie de clôture le 21 septembre à Casablanca où les coachs stars Mehdi Mozayine et Small X ont performé sur scène avec les 10 talents lauréats pour un show exceptionnel.

« Taher », heureux gagnant de cette édition a été annoncé en grandes pompes lors de la soirée de clôture. Grâce à son titre aussi mélodieux qu’envoûtant, « Galbi Khtarek », le chanteur originaire de Meknès a été le plus streamé avec le plus grand nombres d’auditeurs sur Spotify dans la Playlist Orange Music Talents.

Fort du soutien indéfectible d’Orange Maroc, Taher va pouvoir franchir une nouvelle étape dans sa carrière musicale en bénéficiant d’une prise en charge complète de la réalisation du clip vidéo de son titre phare « Galbi Khtarek » par l’opérateur, offrant ainsi une visibilité maximale au jeune artiste. De plus, en tant que grand gagnant, il aura l’opportunité unique de publier son propre album, entièrement produit par le prestigieux label Mozayine Prod. Ce dernier, qui a accompagné les artistes tout au long de cette saison, mettra tout son savoir-faire au service de Taher pour créer un projet musical à la hauteur de son talent. De plus, cet album bénéficiera d’une collaboration exceptionnelle avec le label discographique américain Empire, ouvrant ainsi les portes à une diffusion internationale.

Devant le succès qu’a connu cette édition d’Orange Music Talents, Zingiss, deuxième artiste le plus streamé avec le plus grand nombre d’auditeurs, sera lui aussi propulsé sur le devant de la scène en participant à une campagne publicitaire Orange Maroc. Et pour le plus grand plaisir de leurs nombreux fans, tous les artistes de cette édition se retrouveront sur scène lors d’une tournée hivernale aux dates qui seront bientôt dévoilées.

Quatre mois de suspens et de belles émotions

La compétition a connu une grande affluence de la part des Marocains désirant réaliser leur rêve et gagner en visibilité. Démarrant le 21 mai 2024, le programme a reçu plus de 1.000 candidatures via le site web musictalents.orange.ma et la page Instagram de la compétition. Pour pouvoir participer, les candidats ont produit une vidéo où ils performent un chant A Cappella. Dix candidats talentueux ont attiré l’attention du jury, composé d’experts reconnus dans le domaine musical. Les heureux lauréats ont par la suite été conviés à une résidence artistique où chaque candidat a enregistré un single accompagné par des paroliers, des compositeurs, des producteurs et des labels de renoms. Toutes les étapes de la résidence artistique ont été captées par des caméras et diffusées sous un format de téléréalité, dans le but de rapprocher le public marocain de cette aventure. Une fois réalisés, les 10 singles ont été partagés sur la plateforme de streaming Spotify dans la playlist Orange Music talents 2024, octroyant aux artistes une bonne visibilité au niveau national et international.

Pour couronner cette expérience humaine et artistique, la première du genre au Maroc, une tournée nationale a été organisée durant la saison estivale pour présenter les 10 talents et les 10 singles au grand public marocain. Quatorze concerts musicaux en plein air ont été organisés sur les places les plus visitées de 14 villes du Royaume, attirant plus de 300.000 spectateurs.

Riche en émotions et en surprises, la soirée de clôture de cette édition d’Orange Music Talents a été un grand moment de célébration de cette nouvelle génération d’artistes. L’évènement sera retransmis le 5 octobre 2024 sur la chaîne MBC 5 et Shahid, première plateforme de streaming en arabe au monde.

A travers le lancement d’Orange Music Talents, Orange Maroc réaffirme ses engagements en faveur de l’accompagnement et le soutien de la jeunesse marocaine en ligne avec sa nouvelle signature de marque « Orange Kayna ». Outre sa mission de dénicher de jeunes talents et de futurs artistes, la compétition Orange Music Talents contribue à la promotion de la culture et l’art au Maroc, tout en diffusant des valeurs de partage et d’espoir à une jeunesse ambitieuse et audacieuse.

