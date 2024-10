L’événement Agafay Football 2024, organisé le 8 octobre au cœur du désert d’Agafay, a rassemblé d’anciennes stars du football, des humoristes, ainsi que des influenceurs français et marocains, autour d’une cause essentielle : la préservation de l’eau. Cette initiative, imaginée par Fouad Ben Kouider, président du Ben Kouider Group, et son épouse Nawel Debbouze, a su allier sport, solidarité et sensibilisation.

Parmi les temps forts de l’événement, une visite à l’école primaire Douar El Jerf d’Agafay a permis aux enfants d’échanger avec les célébrités présentes, tout en participant à une session pédagogique sur la préservation de l’eau, organisée en collaboration avec la Fondation Zakoura. L’objectif de cette visite était de sensibiliser les jeunes aux enjeux climatiques et à l’importance de la gestion de l’eau, un défi crucial pour le Maroc, comme l’a souligné Fouad Ben Kouider : « Notre ambition est de conscientiser autour de cette cause vitale tout en permettant aux jeunes Marocains de réaliser leurs rêves en rencontrant leurs stars préférées. »

Le point culminant de la journée a été le Match de Gala, qui a opposé la Team des Héros, composée de légendes du sport et de personnalités comme Christian Karembeu, Robert Pirès, Samir Nasri, Sidney Govou, Cyril Gane, Just Riadh et Redouane Bougherba, à la Team Maroc, comprenant des figures telles que Noureddine Naybet, Jaouad Zaïri, Asma Lmnawar, Douzi et Hatim Ammor. Des habitants des villages d’Agafay, ainsi que d’anciens joueurs du Kawkab Athlétique Club de Marrakech, ont également pris part à ce match, qui s’est déroulé devant plus de 500 invités et habitants de la région.

L’événement Agafay Football 2024 a non seulement permis de rassembler des personnalités influentes du monde du sport et du divertissement, mais aussi d’insuffler un message fort de sensibilisation à la cause environnementale, tout en apportant des moments inoubliables aux communautés locales. Une initiative réussie, marquée par la rencontre entre solidarité et engagement écologique.

