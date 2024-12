La 9ème édition du Colloque X-Maroc, tenu le 17 décembre 2024 à Casablanca sous le thème « Avenir énergétique du Maroc, défis et opportunités », a été un franc succès. A travers une programmation riche et des interventions passionnantes et pragmatiques, le Colloque, organisé par le Groupe X-Maroc (Association marocaine des anciens élèves de l’Ecole polytechnique), a tenu toutes ses promesses.

« Nous avons été honorés par le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ce colloque s’inscrit dans le cadre des Hautes Orientations du Souverain en faveur du débat national autour de l’avenir énergétique du pays. Nous sommes fiers de la qualité des débats et des experts de renom qui ont contribué à la réussite de ce colloque.», a déclaré M. Jamal Eddine M’Hamdi, Président du Groupe X-Maroc.

Le colloque a été marqué par la présence et les allocutions distinguées de deux ministres ; M. Leila Benali ministre de la Transition énergétique et du Développement durable (lors de la séance d’ouverture) et M. Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce (lors de la séance de clôture), ce qui témoigne de l’importance du colloque et de sa thématique.

Intensification des investissements

Pour son allocution d’ouverture, Mme Leila Benali a livré un discours engageant, insistant sur le changement de paradigme et la révolution énergétique enclenchée depuis 2021. Elle a appelé à une accélération du rythme des investissements dans les énergies renouvelables afin de répondre aux défis du Maroc de demain et consolider le positionnement du pays parmi les cinq pays « connecteurs » dans le monde.

« L’année 2024 a connu un point d’inflexion dans l’histoire de l’énergie renouvelable au Maroc. Nous sommes en train de changer la réglementation tous azimuts pour accompagner le changement du secteur et favoriser un choc d’investissement. La transition énergétique que le Maroc connaît se doit d’être inclusive, juste, compétitive et propre. Elle doit aussi et surtout être sociale et économique », a affirmé la ministre au parterre d’experts venus nombreux échanger et débattre autour de l’avenir énergétique du Maroc. Près de 300 invités reconnus dans le domaine de l’énergie ont en effet répondu présent à cet événement d’envergure, issus des secteur public et privé et d’institutions nationales et internationales.

Le colloque a été ponctué par des interventions fructueuses lors de trois panels portant sur des sujets d’actualité. Les intervenants au premier panel « La diversification du mix énergétique, investissements et partenariats », ont mis en évidence l’importance de diversifier les sources d’énergie et la nécessité de renforcer les investissements à travers des partenariats public-privé pour accélérer la transition énergétique. Ils ont également insisté sur le rôle crucial de l’innovation technologique comme moteur de cette révolution énergétique.

Le deuxième panel a rassemblé des représentants de plusieurs secteurs énergivores comme le ferroviaire, le maritime, les cimentières et la sidérurgie. Ayant pour thème « Croissance économique et transition énergétique », le panel a permis de mettre en lumière la nécessité, pour les exportateurs marocains, de s’adapter aux nouvelles réglementations européennes et de décarboner leurs activités. Les intervenants ont ainsi démontré que la transition énergétique peut constituer un véritable levier pour stimuler la croissance économique et créer de nouveaux emplois.

Accélération des réformes réglementaires

De leur côté, les intervenants du troisième panel « Evolution du contexte réglementaire et innovation » ont mis l’accent sur la nécessité d’adopter une réglementation renforcée et coordonnée pour lutter contre le changement climatique et favoriser la transition vers une économie décarbonée.

La représentante du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable a, par ailleurs, rassuré l’audience quant à l’accélération des réformes réglementaires dans le but d’accompagner la dynamique d’investissement dans le secteur.

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du Commerce, a clôturé en beauté la 9ème édition du Colloque X-Maroc. Dans son discours, aussi énergisant que fédérateur, le ministre a lancé un appel aux membres du Groupe X-Maroc pour passer à l’action et accompagner ce momentum exceptionnel que connaît le Maroc. « Nous sommes en train de vivre un moment exceptionnel. Le changement climatique est, certes, un défi, mais constitue une chance pour le Maroc. Grâce à ses ressources abondantes en énergies renouvelables et sa stratégie visionnaire, le Maroc se trouve aujourd’hui au cœur de la sécurité énergétique de la région », a souligné le ministre Ryad Mezzour.

La 9ème édition du Colloque X-Maroc a marqué sans aucun doute une étape importante dans le dialogue national autour de la transition énergétique. Le Groupe X-Maroc réaffirme son engagement à accompagner la dynamique de développement du Maroc et à apporter sa pierre à l’édifice, en publiant prochainement un livre blanc qui rassemblera les idées, recommandations et propositions issues des discussions et réflexions lors de ce colloque.

Cdp

