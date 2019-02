PARTAGER Forum International Afrique Développement, la rencontre de l’est et de l’ouest

La 6e édition du Forum International Afrique Développement (FIAD) se tiendra les 14 et 15 mars 2019, à Casablanca, sous le thème « Quand l’est rencontre l’ouest ».

Organisé par le Club Afrique développement du groupe Attijariwafa bank, à l’initiative de son actionnaire de référence, le fonds d’investissement panafricain Al Mada, cette 6e édition prévoit de réunir plus de 1500 opérateurs économiques et institutionnels internationaux de plus de 30 pays.

« Le Forum s’est imposé en tant que parcours et plateforme de rencontres et d’échanges entre les opérateurs économiques du continent africain mais aussi entre ces derniers et le reste du monde », a souligné Mohamed El Kettani, PDG d’Attijariwafa bank lors d’une conférence organisée jeudi 21 janvier.

Lancé en 2010, le FIAD est considéré comme la plateforme de référence en faveur du dialogue, de la promotion des investissements et du commerce intra-africain.

Lors de son allocution, M. Kettani a déclaré que le continent africain attire aujourd’hui toute l’attention et qu’il est au centre de toutes les stratégies de développement des grands économiques du monde, du fait qu’il recèle un potentiel de croissance « extrêmement important pour les décennies avenirs ».

Il reste néanmoins des défis à relever pour M. Kettani, à savoir l’industrialisation, le financement, les défis macroéconomiques, une réglementation pour une meilleure intégration du secteur privé, etc.

Considérant les réorganisations économiques mondiales actuelles, les enjeux et les opportunités de développement du continent ainsi que le projet de la zone de libre-échange continentale africaine, les participants à l’édition 2019 du Forum devraient examiner les ressorts de l’intégration intrarégionale en termes de création de valeurs, et d’opportunités, participer à des rendez-vous B to B, prendre part au marché de l’investissement, etc.

Il est à noter que depuis sa création, le FIAD a rassemblé plus de 7500 opérateurs de 36 pays et généré plus de 17 000 rendez-vous d’affaires.

Cet engouement pour l’évènement a poussé le groupe à la création du Club Afrique Développement en 2016, qui a entamé depuis 15 missions multisectorielles dans 10 pays du continent où le groupe Attijariwafa bank opère, avec la participation de plus de 2000 chefs d’entreprises venant de 12 pays.

A. Loudni