L’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca, en collaboration avec l’association Atelier Athar Art, organise la première édition du Forum de la Sculpture et de la Céramique du 19 au 28 décembre.

L’événement, soutenu par le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en partenariat avec la Commune Urbaine de Casablanca, rendra hommage à Hassan Slaoui (1946-2024), artiste marocain de renom, selon un communiqué des organisateurs

A l’occasion de ce Forum, des artistes marocains et étrangers du domaine de la sculpture et de la céramique seront mis à l’honneur, ainsi que des figures ayant marqué le parcours de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca.

L’objectif du Forum est de promouvoir les arts de la sculpture et de la céramique, avec une exposition collective réunissant 38 participants. Une conférence sur « Sculpture et céramique dans l’art plastique arabe : Expériences et parcours » complétera cette exposition, abordant la nature et l’évolution de la création sculpturale et céramique dans le monde arabe, en mettant l’accent sur les expériences d’artistes de la région.

Par ailleurs, un atelier artistique sera organisé pour les étudiants de l’École Supérieure des Beaux-Arts de Casablanca.

