Forum d'affaires France-Maroc : Le développement des provinces du sud au coeur des débats

La ville de Dakhla accueille, du 23 au 25 octobre, la 4ème édition du Forum d’affaires France Maroc. Organisée par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec la Chambre française de commerce et d’industrie du Maroc (CFCIM), cet évènement connait la participation de plus de 300 opérateurs économiques marocains, français et africains.

Les régions du sud bénéficient d’ambitieux programmes d’investissements, qui en font un hub à destination du continent africain. Ce forum a pour but de créer un espace de rencontre entre les opérateurs économiques marocains et français et valoriser le potentiel de la région de Dakhla Oued-Eddahab.

« Le choix de Dakhla, est pour nous un choix naturel, car nous sommes convaincus du potentiel que représente les régions du sud, dont le taux de croissance est l’un des plus dynamiques du Royaume », a déclaré Philippe-Edern Klein, Président de la CFCIM lors de la cérémonie d’ouverture de ce forum s’est déroulée jeudi 24 octobre.

Plus de 130 opérateurs français ont pris part à cette manifestation pour pouvoir rencontrer en B to B leurs homologues marocains. « Mettre en relation les entreprises et les acteurs institutionnels et privés, identifier et promouvoir les opportunités d’investissements, ou encore faciliter l’implantation des sociétés françaises au Maroc…, tout cela constitue l’essence même de la mission de la CFCIM qui est de contribuer au rapprochement économique entre le Maroc et la France », a tenu à préciser M. Klein.

De son côté, le président du Conseil de la région, El Khattat Yanja a exprimé l’engagement de tous les acteurs à transformer la région en un territoire prospère contribuant activement à la croissance économique nationale, en vue de renforcer le rayonnement du Sahara marocain en tant que centre économique et trait d’union entre le Maroc et son prolongement africain.

« La région Dakhla-Oued Eddahab sera, dans un horizon proche, l’unique hub, terrestre, maritime et aérien du Royaume », a-t-il déclaré, notant que la richesse créée, profitera aussi bien aux populations de la région qu’aux pays d’Afrique subsaharienne.

M. El Khattat est revenu sur le lancement du nouveau modèle de développement des provinces du Sud, un projet doté d’un contrat-programme mobilisant des investissements de l’ordre de 77 milliards de dirhams sur la période 2015-2021 et d’un portefeuille d’environ 650 projets.

En marge de ce Forum d’affaires, une convention de partenariat a été signée entre le Conseil de la Région et l’Agence pour la promotion de la petite et moyenne entreprise. Elle porte sur le développement de l’écosystème auto-entrepreneurial et la promotion du statut de l’autoentrepreneur dans la Région de Dakhla Oued Eddahab.

Une deuxième convention a été signée entre la Wilaya et la CFCI dans l’objectif de définir les conditions et les modalités, réalisation, de promotion et de commercialisation des projets de Parcs Logistiques de 30 Ha chacun à Bir Gandouz et Guerguarat.

Durant 2 jours, le forum, a proposé un programme particulièrement riche en panels sectoriels (la pêche et produits de la mer, la transformation halieutique, le tourisme, le transport et logistique, la santé et le commerce) ainsi que des rencontres B to B.

Des visites de terrain ont également été effectuées pour présenter les grands projets d’investissement dans la région tels que le port Dakhla Atlantique, le centre de formation de la Fondation Phosboucraa Dakhla learning center et des sites aquacoles.

Il est à noter que ce forum est le deuxième organisé par la CFCIM dans les provinces du Sud. En effet, la région de Laâyoune-Sakia El Hamra avait accueilli le précédent forum d’affaires Maroc-France qui s’est tenu du 2 au 4 novembre 2018 à Laâyoune, durant lequel de nombreux chefs d’entreprise français ont fait part du grand intérêt qu’ils portent à cette région en plein essor et de leur souhait de contribuer à la dynamique économique exceptionnelle de celle-ci.

A. Loudni