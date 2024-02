Le premier Forum provincial de la culture et de l’action associative se tiendra du 8 au 10 mars à El Jadida, ont annoncé les organisateurs.

Sous le thème « Vers des industries culturelles prometteuses », cet événement, organisé par la Direction provinciale de la Culture, vise à améliorer les outils de travail des associations dans les domaines culturel et artistique. Il ambitionne également de dynamiser la scène culturelle régionale, sensibiliser à l’importance de la société civile dans le développement culturel, et promouvoir le professionnalisme des associations. Le programme comprend cinq ateliers de formation, quatre Master Class, deux rencontres ouvertes et une radio du Forum, animés par des experts reconnus.

Ce Forum intervient à un moment crucial, mettant en lumière les industries culturelles et créatives et leur besoin d’accompagnement pour surmonter les défis, Jamal Boudouine, artiste et acteur associatif. Cette manifestation rendra hommage à l’ancien directeur provincial de la Culture, Abderrahmane Aaris, et à l’acteur associatif Brahim Kalaaï, pour leurs contributions remarquables à la culture et à la vie associative régionale.

Partagez cet article :