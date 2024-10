L’Association des Centraliens et Supélec du Maroc organise les 10 et 11 novembre la 8ème édition de son Forum à Casablanca, intitulée « Maroc 2035 : Quelles contributions du secteur privé ? ». Plus de 300 décideurs du secteur public et privé se réuniront pour échanger sur les enjeux stratégiques du pays à l’horizon 2035.

Jalal Charaf, président de l’Association, a souligné que ce forum représente une occasion unique de réfléchir aux contributions du secteur privé pour stimuler l’investissement durable et l’entrepreneuriat, en ligne avec le Nouveau Modèle de Développement.

Le Forum Centraliens Supélec vise à mettre en avant le rôle central que doit jouer le secteur privé dans la réalisation des objectifs de développement durable, de l’innovation et de l’entrepreneuriat. Cette 8ème édition se penchera sur les moyens de renforcer la collaboration public-privé pour créer un environnement propice à l’investissement, améliorer la compétitivité, et former les talents de demain, précise le communiqué.

Le programme comprendra des ateliers thématiques le 10 novembre, suivis d’une plénière le 11, où seront présentées des recommandations concrètes issues des discussions. Depuis 2007, le Forum s’est établi comme un rendez-vous majeur pour les décideurs, abordant des thèmes variés tels que l’énergie et la mobilité durable. Cette édition, dirigée par Mme Majda Moumni, vise à renforcer le dialogue entre les différents acteurs économiques et à formuler des propositions pour un Maroc compétitif et inclusif.

Partagez cet article :