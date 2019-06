PARTAGER Forte participation marocaine au Sommet annuel sur l’investissement « SelectUSA » à Washington

Une forte délégation marocaine composée d’une quinzaine de dirigeants d’entreprises et d’organisations professionnelles issues de divers secteurs économiques, participe, cette semaine à Washington, au sommet annuel sur l’investissement « SelectUSA », l’une des plus importantes manifestations dédiées à la promotion des investissements directs étrangers aux Etats-Unis.

Ce sommet de deux jours qui s’ouvre mardi, est l’occasion pour la délégation marocaine d’explorer l’énorme potentiel qu’offre le marché américain et de promouvoir les produits et le savoir-faire marocains dans plusieurs domaines au niveau de la première économie mondiale. Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de l’Association marocaine des exportateurs (ASMEX), Amine Laghidi, a souligné l’importance de la participation des hommes d’affaires et des entrepreneurs du Royaume à cette manifestation internationale y voyant « une reconnaissance de la place du Maroc comme locomotive du développement sur le continent africain ». M. Laghidi a expliqué que cette participation, la première du genre et l’une des rares au niveau du contient, est une occasion idoine pour mettre l’accent sur les points forts qu’offre aujourd’hui le Maroc en tant que hub stratégique des échanges pour le commerce et l’investissement. Évoquant les domaines prioritaires ciblés, il a cité le « secteur stratégique des chaînes logistiques », étant donné qu’il « ne peut y avoir d’export entre le Maroc et le plus grand marché de consommation au monde sans une solution logistique efficace ».

Les secteurs chimique, de l’industrie cosmétique et pharmaceutiques ainsi que l’agroalimentaire sont également représentés en force lors de cet évènement, a-t-il confié, faisant savoir qu’il s’agit de promouvoir les industries marocaines « à haute valeur ajouté », notamment auprès des PME et des différents Etats américains. Abondant dans le même sens, la directrice générale de la Chambre de commerce américaine au Maroc (AmCham Maroc), Rabia El Alama, a indiqué, dans une déclaration similaire, que la participation des 15 entreprises permet d’explorer les opportunités d’investissement au niveau des Etats-Unis. « Les Etats-Unis offrent un vaste marché. Nous entendons faire connaitre davantage ce marché, ses réglementations et ses avantages, pour justement voir où sont les opportunités », a-t-elle dit. En parallèle à ce sommet, a ajouté Mme El Alama, l’Amcham tiendra jeudi une journée portes ouvertes, avec au programme des rencontres avec des responsables des départements d’Etat et du Commerce, ainsi que des sénateurs américains. L’objectif est de « discuter des obstacles et des doléances des entreprises marocaines ou américaines dans l’idée de promouvoir le commerce et l’investissement entre les deux pays ».

Même son de cloche chez Khnata El Moutea, représentante du groupe marocain City Bus Transport qui a déclaré à la MAP que le déplacement de la délégation marocaine a pour but de « développer les relations institutionnelles avec des responsables américains et avec certains Etats qui pourraient être intéressés par notre service ».

Le sommet « SelectUSA », qui se tient du 10 au 12 juin, met en relation des entreprises étrangères avec des organisations de développement économique américaines afin de faciliter les investissements des entreprises et la création d’emplois, indiquent les organisateurs de ce programme gouvernemental dirigé par le département américain du Commerce.

Chaque sommet sur l’investissement se concentre sur l’environnement d’investissement américain, les tendances du secteur et les nouvelles opportunités. L’évènement réunit aussi des hauts fonctionnaires, des dirigeants d’entreprises et d’autres leaders d’opinion de différents pays du monde.

D’après ses initiateurs, SelectUSA joue un rôle vital pour attirer et faciliter les investissements internationaux aux États-Unis en sensibilisant au large éventail d’opportunités et au climat commercial positif et en facilitant les relations directes essentielles entre les investisseurs et les opérateurs économiques.

LNT avec Map