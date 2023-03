La 2ème édition du programme gouvernemental Forsa suscite un fort engouement, avec 134.000 candidatures en seulement trois semaines d’ouverture de la plateforme forsa.ma, et ce après le grand succès de la 1ère édition.

À l’instar de la première édition, la digitalisation des candidatures sur forsa.ma a permis l’accès au programme à des personnes de toutes les régions du Maroc, garantissant ainsi les mêmes chances pour tous les participants éligibles, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire.

À ce titre, le ministère souligne que les 134.000 participations couvrent l’ensemble des secteurs d’activité, notamment l’agriculture et l’agroalimentaire, l’e-commerce et commerce, le tourisme et loisirs et la restauration, notant que près des deux tiers des candidatures sont des projets non encore créés qui nécessiteront un accompagnement de la phase d’idéation jusqu’à la mise en œuvre effective du projet.

Les prochaines étapes porteront sur le traitement des candidatures par le Centre de Relation Client, qui vérifiera la complétude et l’exhaustivité des données fournies par les candidats. Les candidatures retenues seront par la suite affectées aux incubateurs du programme pour l’évaluation technique des projets.

Et de rappeler que Forsa 2023 prévoit l’accompagnement et le financement de 10.000 porteurs de projets.

