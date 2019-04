PARTAGER Formation professionnelle : Orange Maroc partenaire de l’OFPPT

L’Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT) et Orange Maroc ont signé, mardi à Casablanca, une convention-cadre de partenariat portant sur la formation des techniciens dans les métiers de la fibre optique dans le Royaume.

Signée par la directrice générale de l’OFPPT Loubna Tricha et le directeur général de Orange Maroc Yves Gauthier, la convention vise à développer un partenariat public-privé gagnant-gagnant et profitable aux deux parties en matière de renforcement des compétences et des capacités ainsi que de formation dans les métiers de la fibre optique relevant du domaine des télécommunications.

Tenue en marge de la 5ème édition du Symposium de la Fibre Optique et des Bâtiments Connectés, « cette convention permettra à nos équipes de travailler conjointement dans une dynamique collaborative et constructive sur l’identification des cursus prioritaires de formation à mettre en place, le choix des méthodes pédagogiques et des équipements qui seront utilisés durant la formation, le développement du programme y afférent et sur les attentes du marché en matière des compétences techniques spécifiques », a annoncé la directrice générale de l’OFPPT.

Ce partenariat, qui réunit les différentes conditions pour une collaboration fructueuse, se veut un créateur de synergie et d’emploi et un accélérateur de croissance pour les entreprises, a-t-elle ajouté.

Cette action intervient également dans le cadre de la mise en œuvre des dispositifs de la feuille de route présentée devant SM le Roi Mohammed VI, a-t-elle fait savoir, indiquant qu’elle a été pensée de manière à assurer une très forte implication du secteur privé dans toutes les phases de réalisation et de déclinaison de ladite feuille et cela, à travers deux chantiers majeurs à savoir celui de réalisation des cités des métiers et des compétences et celui de la mise à niveau de l’offre actuelle.

De son côté, Faysal Soulaymani, Directeur Business Unit fixe chez Orange Maroc, a relevé que ce partenariat tend à instaurer le cadre de collaboration pour la mise en place de modules spécifiques de formation pour les métiers de la fibre optique notamment et les nouvelles technologies de façon générale.

Le but est de développer les compétences nécessaires pour accompagner le déploiement du plan d’investissement « ambitieux » portant sur la fibre optique, qui s’inscrit dans le cadre des efforts fournis pour la généralisation de l’accès au très haut débit au Maroc, a-t-il indiqué, notant que ce plan ne peut s’accomplir sans la disponibilité de ressources formées, compétentes et certifiées sur l’ensemble des métiers liées à ce domaine, tout en respectant les normes de déploiement des travaux à l’international.

Initié par Orange Maroc et AOB Group, sous l’égide du ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme de l’habitat et de la politique de la ville et le ministère de l’Industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique, ce symposium, seul à traiter des sujets relatifs au très haut débit, rassemble des professionnels de tout l’écosystème de la fibre optique, dont des constructeurs et intégrateurs de fibre optique, des promoteurs immobiliers et aménageurs, de bureaux d’études et d’architectes ainsi que des fournisseurs en nouvelles technologies.

LNT avec Map