Le transfert de l’international marocain Hakim Ziyech de Chelsea à Al-Nassr pour un montant de 8 millions de livres sterling a échoué suite à la découverte d’un problème au genou lors de la visite médicale de l’ailier, a indiqué, vendredi, le quotidien britannique The Guardian. N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy ont déjà quitté Chelsea pour des clubs du championnat d’Arabie Saoudite et Ziyech devait également rejoindre Cristiano Ronaldo à Al-Nassr avec un contrat de trois ans à la clé, précise le journal.

Cependant, des problèmes survenus lors de la visite médicale de Ziyech ont fait échouer l’opération, ajoute la publication, notant que des sources ont suggéré « un désaccord tardif sur les termes personnels ».

Le joueur de 30 ans a rejoint Chelsea en provenance de l’Ajax pour 33 millions de livres sterling en 2020. Son parcours avec les Blues a été irrégulier, le héros du dernier mondial au Qatar ayant pâti des nombreux changements à la tête de la direction technique du club londonien.

En janvier, le Marocain avait déjà des envies d’ailleurs, mais des problèmes techniques ont fait capoter un prêt au Paris Saint-Germain lors du dernier jour de la fenêtre de transfert hivernale.

LNT avec MAP

