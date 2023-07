Par Afifa Dassouli

Dans le cadre de sa stratégie, TAMWILCOM a lancé une offre de financement de startups et entreprises innovantes en 2017 en créant le « Fonds Innov Invest », F2I, pour soutenir l’écosystème entrepreneurial innovant au Maroc. Le F2I a ainsi apporté une solution adéquate au financement des startups et a répondu de façon structurée aux besoins des projets d’innovation depuis le prototypage jusqu’à la commercialisation. Et pour cause, ce dispositif a bénéficié à plus de 500 startups marocaines, tout en soutenant aussi les activités de structures d’accompagnement actives au niveau de l’écosystème marocain.

Six ans après, alors que Tamwilcom lance, en ce début juillet 2023, une nouvelle édition du Fonds Innov Invest, un bilan opérationnel de la première phase de ce programme s’impose !

Rappelons que Tamwilcom a mis en place le Fonds Innov Invest (F2I), en étroite collaboration avec le ministère des Finances et avec le soutien financier de la Banque Mondiale en faveur de l’innovation. Ainsi, lancé en 2017, le F2I a permis, pour la 1ère fois au Maroc, de répondre en amont, de façon structurée et globale, à la problématique du financement et de l’accompagnement des projets innovants depuis le prototypage jusqu’à la commercialisation. Pour ce faire, il a été doté d’une enveloppe de 500 Millions de Dirhams sur 6 ans.

De fait, F2I a apporté une dynamique à l’écosystème par ses réalisations et mobilisé un réseau d’acteurs spécialisés dans l’accompagnement. Il a aussi financé certains projets par une levée de fonds d’environ 50 millions de dollars auprès d’investisseurs locaux et étrangers. Et de plus il a structuré 3 fonds de capital-risque actifs. Résultat le chemin a été balisé pour d’autres initiatives qui sont venues depuis soutenir l’écosystème startups au Maroc.

A mi-parcours de F2I, en 2021, des premiers résultats, évalués par un consultant indépendant, ont fait ressortir que les financements du F2I ont facilité la transformation concrète de concepts innovants en projets concrets pour 500 startups, soit beaucoup plus que les 300 projetées à la création. Cette performance a démontré la pertinence du modèle d’intervention retenu par Tamwilcom qui reposait sur des partenariats de 3 années avec des acteurs de l’écosystème, notamment les structures d’accompagnement labellisées.

Par ailleurs, Tamwilcom a mené deux enquêtes de satisfaction en 2021 et 2022 adressées à plus 400 bénéficiaires des financements du F2I, pour mesurer le degré de satisfaction des entrepreneurs eu égard au processus de sélection, au financement et à l’accompagnement., qui ont démontré l’engouement de l’entrepreneuriat innovant pour le F21.

Ainsi des données collectées ont permis de constater que : 75% des sondés sont satisfaits ou très satisfaits de la fluidité du processus de sélection ; 90% des sondés sont satisfaits ou très satisfaits quant à la valeur ajoutée apportée par les programmes d’accompagnement des structures d’accompagnement labellisées par Tamwilcom ; 64% des sondés sont satisfaits ou très satisfaits par rapport à la fluidité des délais de déblocage des financements par Tamwilcom.

Ces études ont aussi révélé l’importance du renforcement par le F21 du soutien financier aux structures labellisées en vue d’éviter les failles au niveau de leur accompagnement aux entrepreneurs.

Et, la plus belle conclusion de cette étude relève que 90% de startups accompagnées par le Fonds Innov Invest, F2I, sont toujours en activité, dont certaines ont même réussi à marquer une présence locale ou à l’international à travers l’export et l’investissement à l’étranger, notamment sur le continent africain.

De fait, ces résultats donnent de très bonnes perspectives au F2I, dans le cadre de son plan de déploiement 2023-2026. En effet, Tamwilcom prévoit une nouvelle offre de financement du F2I qui s’adapterait à l’évolution des besoins de l’écosystème, tout en veillant à maintenir le continuum du financement des startups avec un accompagnement approprié pour accélérer la maturation des projets innovants dans l’objectif qu’ils se financent par eux-mêmes en levant des fonds.

Et, le déploiement de cette nouvelle offre s’appuiera sur la conclusion de partenariats avec des acteurs de l’écosystème qui seront sélectionnés sur la base d’appels à manifestation d’intérêt. Par ailleurs, et dans l’optique de renforcer l’impact de sa nouvelle offre, Tamwilcom prévoit de développer des synergies avec d’autres initiatives publiques ou privés. Reste à espérer que la demande des startups soit forte et leur stratégie innovante diversifiée…

La nouvelle édition du Fonds Innov Invest est lancée

Tamwilcom lance la nouvelle édition du Fonds Innov Invest (F2I), s’inscrivant dans la continuité de ses activités de soutien aux startups et à l’écosystème de l’innovation. L’institution précise dans un communiqué qu’elle entame une campagne de labellisation des structures d’accompagnement qui auront pour mission de déployer une nouvelle génération de produits de financement en faveur des porteurs de projets et startups innovants, à travers un objectif de huit cents startups financées sur 5 ans. Dans ce sens, un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) a été lancé le 28 juin. Il durera jusqu’au 17 juillet prochain, en vue de sélectionner jusqu’à vingt structures d’accompagnement intervenant dans l’un des stades à savoir, l' »idéation », l' »incubation » ou la « pré-accélération ». Ces structures d’accompagnement devront élaborer une proposition de valeur claire pour adresser l’un ou l’autre de ces segments, avec pour objectif d’accroître les chances de réussite des startups accompagnées pour en faire des entités créatrices de valeur et d’emplois, souligne le communiqué, notant que le segment « accélération » sera adressé par la suite, à travers une offre spécifique.

