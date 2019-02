PARTAGER La Fondation Phosboucraa relance sa formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement au travail

La Fondation Phosboucraa en partenariat avec JESA, société spécialisée en maîtrise d’ouvrage délégué, relance du 29 Janvier au 01 Févier 2019 le cycle de formation sur l’Hygiène, la Sécurité et l’Environnement au travail.

Gratuite et ouverte à toutes les entreprises du BTP opérants et intervenants dans les régions du Sud, la formation prévoit durant 4 jours, des sessions dédiées aux risques liés aux travaux sur chantier, intitulées parcours « General Workers », et des sessions consacrées aux techniques de premiers secours dans un environnement de travail, intitulées parcours « First Aid ».

L’objectif de ces sessions est de fournir aux entreprises du bâtiment une qualification dans le domaine de la sécurité afin de les aider à réduire les accidents sur les chantiers, de protéger leurs équipes et par conséquent protéger la pérennité de leurs entreprises et de leurs activités.

Pour rappel, la formation a débuté en décembre 2018 par 2 sessions en secourisme en milieu du travail. Elle a enregistré la participation de 22 bénéficiaires représentants 9 sociétés de BTP locales. A l’issue de ces journées de formation, théoriques et pratiques, tous les participants ont reçu une attestation de sauveteur secouriste du travail (secourisme en entreprise SST) délivrée par JESA.

Pour l’année 2019, soit du 29 Janvier au 01 Févier 2019, la formation en plus du parcours First Aid, traitera les accidents qui surviennent le plus souvent sur les chantiers. Le parcours General Wokers abordera différentes situations de risque : comme les chutes de hauteurs, les glissades et trébuchement, l’électrisation ou électrocution…En tout 12 thèmes qui seront passés en revue pour fournir aux participants les conseils sur les moyens de prévenir les risques qui y sont liés et de mieux se protéger sur les chantiers.

La sécurité sur les chantiers est souvent vécue comme une contrainte. Avec cette formation pensée par la Fondation Phosboucraa et exécutée par JESA, la protection au travail devient une culture et le risque, une notion gérable qui peut atteindre le niveau zéro.

LNT avec CdP