PARTAGER La Fondation BMCE Bank inaugure des unités de préscolaire à Nador

La Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement a procédé, mercredi, au lancement de six unités de l’enseignement préscolaire créées au sein d’écoles publiques au niveau de la province de Nador.

Ces unités, inaugurées en présence notamment du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, M. Saïd Amzazi, du ministre de la Culture et de la communication, Mohamed Laâraj, et de la présidente de la Fondation BMCE Bank, Dr. Leïla Mezian Benjelloun, ont été aménagées au sein des écoles d’Oulad Boutayeb, de Raja Fi Lah (commune rurale de Bouarg) et d’Amrou Ibn Al Ass (commune rurale de Iaazzanene).

Ces nouvelles unités, construites et équipées par la Fondation BMCE Bank, sont entièrement dotées en mobilier adéquat ainsi qu’en matériel informatique, en tableaux blancs interactifs, en rétroprojecteurs et bientôt d’une connexion internet.

Intervenant à cette occasion, M. Amzazi a indiqué que le lancement de ces unités s’inscrit dans le cadre de la Convention de partenariat signée le 18 juillet 2018 à Skhirat, à l’occasion de la Journée nationale sur l’enseignement préscolaire et reflète la coopération agissante liant le ministère et la Fondation BMCE Bank, visant la mise en oeuvre du Programme national de généralisation et de développement du préscolaire.

Le ministère, a-t-il ajouté, accorde une attention toute particulière au secteur de l’enseignement préscolaire qui constitue un prélude fondamental pour la réforme du système d’éducation et de formation et un outil de consécration des valeurs d’équité et d’égalité des chances.

M. Amzazi a, également, tenu à saluer le rôle capital que joue la Fondation BMCE Bank en tant que véritable partenaire du ministère et ce grâce au sérieux et au travail assidu des membres de la Fondation et à leur engagement en faveur des sujets à vocation sociale et humaine.

Il a dans ce sens rappelé le Programme Medersat.com, lancé par la Fondation BMCE Bank, et qui vise la promotion de l’enseignement préscolaire par la réalisation des infrastructures et des équipements modernes, la formation des enseignants et le recours aux nouvelles technologies pour assurer un enseignement de qualité.

Pour sa part, Mme Mezian Benjelloun a relevé que l’enseignement préscolaire constitue une étape clé dans dans le développement des aptitudes chez l’enfant et un élément qui favorise certainement la réussite scolaire.

Bien que l’offre en préscolaire de la Fondation peut paraître encore modeste du point de vue quantitatif, il n’en demeure pas moins qu’elle propose un modèle de préscolaire intégré au système éducatif et dont la performance en termes de qualité d’enseignement a fait ses preuves depuis la création, en 2000, de la première école du réseau Medersat.com à Boukana (province de Nador), a-t-elle expliqué, faisant savoir que la Fondation prévoit le lancement de quatre autres unités du préscolaire au mois de mai prochain.

« Dans un souci d’ouverture et de qualité, nous avons depuis le lancement du projet privilégié une approche plurilingue et une méthodologie moderne à travers la conception d’une mallette pédagogique qui met en avant l’éveil scientifique, la sensibilisation artistique et l’enseignement des langues », a ajouté Mme Mezian Benjelloun.

Le partenariat avec le ministère, a-t-elle dit, permet l’introduction systématique dans les classes du préscolaire de l’école publique d’outils technologiques avancés tels que les ordinateurs, les tableaux blancs interactifs et les vidéoprojecteurs, le but étant d’améliorer la qualité de l’enseignement via la mise en place d’un dispositif éducatif et pédagogique moderne et efficace.

Par ailleurs, la délégation officielle, composée également du gouverneur de la province de Nador, Ali Khalil, du directeur général de l’Agence de développement de l’Oriental, Mohamed Mbarki et du directeur de l’AREF de l’Oriental, Mohamed Dib, a effectué une visite à la Bibliothèque Terra, située à Béni Ensar.

Rénovée à l’initiative de la Fondation BMCE Bank pour l’éducation et l’environnement, cette bibliothèque met à la disposition des universitaires, des chercheurs et des étudiants, un ensemble de collections de documents traitant de diverses thématiques.

Dans une déclaration à la presse, M. Laâraj a indiqué que cette structure culturelle comprend plus de 4.000 ouvrages traitant notamment de sujets liés à l’histoire de la région et celle de l’Afrique du Nord ainsi que des thématiques inhérentes aux sciences sociales et aux traditions et coutumes locales.

La bibliothèque s’inscrit dans le cadre des efforts consentis en partenariat avec le secteur privé visant à promouvoir le domaine culturel, créer des espaces et centres culturels et favoriser une politique de développement culturel fondée sur un concept de proximité, a-t-il dit.

Créée en 1995 par le PDG de BMCE Bank of Africa, Othman Benjelloun, la Fondation BMCE Bank s’assigne pour objectifs la promotion notamment de l’éducation en milieu rural au profit des enfants démunis ainsi que la préservation de l’environnement.

A travers son programme Medersat.com, la Fondation œuvre à promouvoir la qualité dans l’enseignement primaire et préscolaire, à préparer les élèves pour qu’ils agissent en citoyennes et citoyens actifs, responsables et ouverts sur leur communauté et sur le monde et à transmettre les valeurs de tolérance, de modernité, de paix, de démocratie et de respect de l’environnement.

LNT avec agences