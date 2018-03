PARTAGER La Fondation AWB au soutien des élèves de classes préparatoires commerciales

La Fondation Attijariwafa bank a organisé, du 18 au 27 février, la 8e édition de la semaine de concentration en faveur des élèves des classes préparatoires commerciales publiques, candidats officiels aux concours écrits des grandes écoles de commerce françaises.

Cette édition a eu lieu au niveau du centre de classes préparatoires Errazi à El Jadida. L’organisation de la semaine de concentration est une action qui s’inscrit dans le cadre du programme global de soutien aux classes préparatoires publiques « Grandes Écoles pour tous », mis en place par la Fondation Attijariwafa bank depuis 2007, en partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale, de la Formation Professionnelle, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

Ce programme phare vise à améliorer les performances des élèves des classes préparatoires publiques en vue de renforcer leur chance d’intégrer les grandes écoles marocaines et françaises. Il s’agit également d’un levier de valorisation de l’excellence. Le programme global en question intègre 3 axes :

1. L’organisation de semaines de concentration au profit des étudiants de classes préparatoires commerciales et scientifiques ;

2. L’équipement des bibliothèques et la formation des bibliothécaires ;

3. Le soutien de la Caravane AMGE, en tant que partenaire exclusif depuis le lancement.

Le programme intégrait également le réaménagement des espaces de vie de l’ensemble des centres de classes préparatoires publics, qui a été clôturé en juillet 2017 et a bénéficié à 25 centres. Cette année, 55 élèves des filières commerciales, sélectionnés par le Ministère de l’Éducation Nationale selon ordre de mérite et admissibilité aux concours d’accès aux grandes écoles françaises, ont bénéficié de la semaine de concentration en préparation aux concours d’accès aux grandes écoles de commerce.

Depuis le lancement, cette action a bénéficié à près de 300 élèves de classes préparatoires commerciales.

Ainsi, les élèves, venus de tout le Royaume (Casablanca, Rabat, Fès, Meknès, Tanger, Marrakech, Agadir, Laayoune, Guelmim, etc.) ont pu, le temps d’une semaine, bénéficier d’un programme de plus de 40 heures de cours, minutieusement élaboré et dispensé par des professeurs sélectionnés par le Ministère. Cette opération leur a permis d’approfondir leurs connaissances dans les disciplines inscrites aux concours.

Par ailleurs, les participants ont également bénéficié d’une préparation à l’oral à travers des simulations des entretiens oraux prévus dans les concours, auxquelles ont contribué une trentaine de membres de jury bénévoles sollicités par la Fondation Attijariwafa bank, composés de lauréats de différentes grandes écoles de commerce (HEC Paris, ESSEC, EDHEC, ESCP, EM Lyon, EM Grenoble, et autres) et de professionnels du groupe Attijariwafa bank. Ainsi, les étudiants ont pu bénéficier de précieux conseils des jurys, leur permettant d’identifier les axes d’amélioration relatifs à leur intervention, dans le cadre de cette étape décisive des concours.

LNT avec AFP