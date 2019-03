PARTAGER La Fondation Attijariwafa bank réhabilite l’héritage de l’œuvre d’Ibn Sina

La Fondation Attijariwafa bank a co-organisé avec l’Université Ibn Tofaïl, Jeudi 28 février 2019, au siège de la présidence de l’université à Kénitra, une nouvelle rencontre régionale dans le cadre de son cycle de conférences « Echanger pour mieux comprendre » sous le thème : « Avicenne, Islam et Modernité ».

En présence de plusieurs personnalités du monde universitaire et économique, et de nombreux étudiants et jeunes chercheurs, cette 46ème édition a permis de renouer avec l’œuvre prolifique d’Avicenne, d’expliquer sa modernité et de réhabiliter ainsi l’héritage légué par ce philosophe et médecin du 11e siècle dont la pensée est d’une grande actualité.

Dans un mot de bienvenue, M. Mohamed El Kettani, Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank a expliqué : « À une période où l’humanité est en manque de repères, redécouvrir la philosophie et l’héritage légué par Avicenne ne peut être que salutaire. L’œuvre d’Avicenne nous incite à réfléchir aux conditions nécessaires pour la construction d’une société juste et éclairée ; d’une société où l’humain est placé au cœur de toutes les préoccupations ; et où les valeurs morales s’imposent à tous, pour garantir un vivre-ensemble serein et apaisé. »

Pour sa part, M. Azzedine El Midaoui, Président de l’Université d’Ibn Tofail, a insisté sur la nécessité de réhabiliter l’œuvre d’Avicenne et sur le rôle de l’Université dans la formation des futures générations : « Nous avons accueilli à bras ouverts cette initiative fort louable de la Fondation Attijariwafa bank. Au sein de notre institution universitaire, s’ouvrir est non seulement une nécessité, mais également une richesse. Notre priorité est nos étudiants. Nous nous devons de les former dans un monde en mutation constante. »

Le panel de discussion a réuni quatre professeurs universitaires ayant travaillé sur l’œuvre d’Avicenne : Mme Sanae Ghouati, Professeure à l’Université Ibn Tofaïl ; M. Mohamed Naïm et M. Hassan Sahli, Professeurs de Philosophie à l’Université Chouaib Doukkali d’El Jadida; et M. Ahmed Alami, Chercheur et Professeur de Philosophie à l’Université Ibn Tofaïl de Kénitra.

Au fil de cet échange passionnant, modéré par M. Abdelhak Najib, Journaliste et Ecrivain, les intervenants ont rappelé la richesse du parcours d’Avicenne et les événements marquants de sa vie qui l’ont conduit à devenir l’un des plus grands noms de la philosophie universelle. Ils ont rappelé l’importance de son apport dans différentes disciplines qui a constitué le socle de la pensée arabe, influencé la pensée occidentale et conduit à des innovations majeures notamment scientifiques et environnementales.

LNT