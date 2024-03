Les amateurs de mode, d’art et de haute couture se sont réunis vendredi au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech (mYSLm) pour l’inauguration de l’exposition « Les Fleurs d’Yves Saint Laurent », un voyage artistique captivant mettant en lumière le monde floral comme source d’inspiration pour un designer brillant.

L’exposition, qui se poursuit jusqu’au 5 janvier, fait partie des célébrations du 7ème anniversaire du Musée Yves Saint Laurent de Marrakech et du Musée Yves Saint Laurent de Paris.

Les visiteurs ont été enchantés par la beauté, la complexité et l’élégance du travail de premier ordre d’un grand designer qui a indubitablement redéfini les normes de la mode. Des robes du soir et des manteaux aux vestes majestueusement brodées avec du fil d’or, des perles et des accessoires nobles, Yves Saint Laurent a magistralement combiné le charme des motifs et l’habileté des nuances, s’appuyant sur des fleurs frappantes et inspirantes comme bien plus que de simples décorations.

« Une quarantaine de modèles de haute couture conçus par Yves Saint Laurent de 1962 à 2002 sont présentés, » a déclaré Gaël Mamine, co-commissaire de l’exposition, à la MAP.

« Cette sélection met en avant des fleurs, en particulier des roses, des hortensias, des muguets, des bougainvillées, des épis de blé, des coquelicots et des lys, associés à des bijoux et accessoires qui embrassent ce thème universel de la fleur, » a noté l’ancien responsable des collections de la Fondation Pierre Bergé – Yves Saint Laurent.

« Chaque création est associée à un poème pour démontrer comment le thème de la fleur est une source d’inspiration constante tant dans la poésie que dans la mode, » a-t-il dit, notant que les fleurs et la mode partagent la caractéristique d’être éphémères et précieuses.

Parmi toutes les fleurs, la rose reste un thème particulièrement spécial, largement choisi par les designers pour son association avec la féminité et les parfums, a-t-il affirmé, soulignant que le Bleu Majorelle ponctue l’exposition, conçue comme des livres ouverts sur le sol ou sur les murs, ressemblant à de grands herbiers.

Pour la première fois, le Musée Yves Saint Laurent de Marrakech et le Musée Yves Saint Laurent de Paris ont conçu et créé conjointement un projet d’exposition et de publication, sous la direction de Gaël Mamine et d’Olivier Saillard.

Ensemble, Olivier Saillard et Gaël Mamine ont élaboré l’exposition « Les Fleurs d’Yves Saint Laurent », présentée à la fois au Musée Yves Saint Laurent de Marrakech et au Musée Yves Saint Laurent de Paris, pour mettre en lumière les liens qu’Yves Saint Laurent, ainsi que Pierre Bergé, entretenaient avec la nature et le vivant.

LNT

Partagez cet article :