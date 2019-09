PARTAGER Les finances locales face aux défis de la régionalisation avancée

Le chantier de la régionalisation avancée, permettant une autonomisation des administrations locales, et donc une meilleure maîtrise de leurs ressources et de leurs dépenses, était en toute logique le thème central des différentes interventions qui ont rythmé les deux jours de la 13ème édition du colloque international des finances publiques, organisée par le ministère de l’Économie et des finances, en partenariat avec la FONDAFIP et avec le soutien de la Revue française de Finances Publiques (RFFP), sous le thème « Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation ? ».

Et le fait que cette rencontre rassemble des grands acteurs et décideurs marocains comme français était une aubaine pour le Maroc, car la France a elle-même vécu ce chantier de la régionalisation et de la réorganisation de l’impôt, au rythme de réformes s’étant étalées sur plusieurs décennies. Et c’est d’ailleurs le premier point à retenir de cette expérience : l’autonomisation des régions est un travail de longue haleine, qui nécessite un vrai courage politique pour enclencher les réformes. En effet, depuis le président de l’Association pour la Fondation Internationale de Finances Publiques (FONDAFIP), directeur de la revue française des finances publiques Michel Bouvier, à l’ancien vice-président de la commission des Finances de l’Assemblée Nationale Michel Bouvard, les experts français des finances publiques ont tous souligné l’immense complexité du chantier, qui peut être remis en cause selon l’évolution de l’environnement politique de l’heure.

« Alors que la fiscalité locale constitue une véritable mosaïque en se composant d’une très grande variété d’impôts directs et indirects, les débats autour de leur réforme, récurrents depuis des décennies, se sont relativement apaisés dans la période récente », a fait observer M. Bouvier, notant qu’à la différence d’hier, les difficultés actuelles du système financier public conduisent à l’inverse à réexaminer la question de l’autonomie fiscale locale.

Si le « local » a pu prendre pendant un temps sa revanche sur le « central », notamment à la faveur de l’essor de son pouvoir fiscal, cette évolution a, toutefois, été ralentie à partir de la seconde moitié des années 1980″, a-t-il expliqué, rappelant que c’est la crise des finances publiques, ou ce qui en son temps avait été qualifié de « crise de l’État-providence », qui fut l’une des raisons essentielles de la poussée décentralisatrice de la fin des années 1970 et du début des années 1980.

« La vision doit s’inscrire dans un processus global soumis à l’incertitude, car le monde fluctue constamment », a-t-il ajouté, précisant que cette vision fédératrice et claire est essentielle à l’heure où une forte pression est exercée sur les finances publiques, et que donc « on ne peut pas bricoler la fiscalité locale comme on l’a fait jusqu’alors ».

Toutefois, le temps pris dans la mise en application de ces chantiers crée un sentiment de frustration chez le citoyen, comme l’a expliqué Mustapha Bakkoury, président de la région Casablanca-Settat, notamment après les fortes attentes suscitées par la Constitution de 2011, prévenant que « plus on tarde, plus on tombe dans des aberrations ». Il a proposé à cet égard que « si nous sommes sûrs de la vision adoptée tous ensemble, il faut prendre des risques et aller de l’avant », « de manière pragmatique », à travers le lancement « d’une ou deux missions de manière volontariste », pour les implémenter dans une ou deux régions, afin de « briser un mur ».

Les compétences, nerf de la guerre

L’idée derrière la finance locale est d’octroyer aux administrations locales un certain degré de contrôle sur la gestion de certains impôts et taxes, afin de permettre une utilisation de ces ressources plus précise et mieux adaptée à la localité. Mais cela sous-entend, comme l’a expliqué Taoufik Kobb, Trésorier préfectoral de Casablanca centre-ouest, que les collectivités territoriales doivent s’approprier une nouvelle gouvernance financière et comptable avec la mise en place d’une comptabilité d’exercice permettant d’inscrire la gestion financière locale dans la transparence et la sincérité des comptes.

Ainsi l’utilisation, comme la collecte, de ces ressources sous-entend la nécessité pour les collectivités de se doter des compétences nécessaires à l’accomplissement de ces tâches. « Le partage des compétences est indissociable des moyens », a insisté M. Bouvard, mettant le doigt sur la « nécessité pour les collectivités locales de disposer d’une ressource à la hauteur des besoins, et qu’elles peuvent gérer », à la condition qu’elle soit « diversifiée pour éviter les effets de fragilité liés à la conjoncture ».

Et le besoin local doit être en adéquation avec la ressource dont dispose la commune, a-t-il ajouté, à travers une « modularité des ressources et des moyens qui doit prendre en compte les spécificités régionales ».

Quel degré d’autonomie ?

Une autre difficulté de la mise en place de ces chantiers vient également de la définition des impôts et taxes locaux. Leurs taux sont-ils décidés au niveau régional ? National ? Doivent-ils différer selon les régions ou être uniformisés ? Certains élus français présents se sont plaints du « fort impact du législatif et de l’exécutif dans la gestion territoriale », et du fait que les collectes centralisées mènent à « beaucoup de transferts de fiscalité, qui affichent un niveau record ».

La responsabilisation des élus, selon M. Khalid Safir, Wali directeur général des collectivités locales, leur accorde le pouvoir de modulation de certaines taxes et redevances, « ce qui donne à ces élus la possibilité de bâtir leur politique fiscale sur « l’effet taux » étant donné que « l’effet base » reste un monopole du législateur ». Cependant, le dispositif fiscal « souffre d’incohérences qui se sont aggravées suite à l’évolution extraordinaire de l’environnement juridique, économique et social », a-t-il noté.

Et cet environnement est devenu toujours plus complexe dans un environnement mondialisé, et les citoyens comme les entreprises, qui comparent leur fiscalité à celle des autres pays du monde, et qui, dans un contexte économique difficile, sont moins à même d’accepter une imposition dont ils ne voient pas les effets bénéfiques de manière évidente.

L’urgence de ce chantier pour le développement régional, sachant que les ressources des communes ne représentent à l’heure actuelle que 54% de leurs dépenses, ne peut ainsi outrepasser la nécessité de mettre en place un cadre efficace, simplifié, transparent, permettant aux collectivités locales la collecte et l’utilisation de leurs ressources financières de manière autonome, et, grâce à la proximité, de mener des actions ciblées en adéquation avec les besoins locaux.

M. Bouvier a relevé que l’une des raisons principales de la réussite de la régionalisation en France a été le fait que de nombreux hauts fonctionnaires de l’administration fiscale ont quitté Paris pour aller s’installer en province, dotant ainsi les collectivités locales de compétences essentielles à la gestion de la fiscalité. Un exemple à suivre pour certains rbatis ?

Selim Benabdelkhalek