Finance participative: Lancement de « Damane Iskane » et « Damane Mouqawala »

Le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration a annoncé la signature des conventions de gestion permettant la mise en place des fonds de garantie participatifs, « Damane Iskane » et « Damane Mouqawala », destinés à faciliter l’accès à l’offre de financement des banques et des fenêtres participatives.

« Les banques et fenêtres participatives disposent désormais d’un appui à l’instar des banques conventionnelles, pour leur permettre de poursuivre et renforcer davantage l’accompagnement et le financement des ménages et des entreprises », indique le ministère dans un communiqué.

Gérés par « Sanad Tamwil », la fenêtre participative de la Caisse centrale de garantie (CCG), « Damane Iskane » constitue un fonds de Garantie des financements accordés par les banques et fenêtres participatives en faveur des particuliers pour l’accès à la propriété et « Damane Mouqawala » représente un fonds de garantie des financements accordés par ces même banques en faveur des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME), explique la même source. Le lancement du système de facilitation d’accès aux financements participatifs fait suite à l’avis de conformité du Conseil supérieur des oulémas, rappelle le ministère, notant que ce système, qui confirme l’engagement de l’Etat pour la promotion du marché des financements participatifs, constituera un renfort pour soutenir et diversifier les modes de financement aussi bien des entreprises que des ménages, et contribuer ainsi à la relance de l’économie nationale.

LNT avec CdP