FICAM 2018 : La résidence d'écriture francophone soutient 6 auteurs

La NEF Animation, la Fondation Aïcha et l’Institut français de Meknès organisent une résidence francophone d’écriture, en parallèle du FICAM. Il s’agit d’un programme qui s’inscrit dans une logique de soutien à l’émergence d’une filière d’animation en Afrique et au Maroc et de coopération Nord-Sud dans l’espace francophone.

La résidence profitera cette année à 6 auteur(e)s francophones sélectionné(e)s sur dossier : Léa Azar (illustratrice et animatrice libanaise), Caroline Cherrier (réalisatrice française), Cypria Donato (réalisatrice belge), Bouchra Mokhtari (auteure et illustratrice algérienne), Nadia Raiss (réalisatrice tunisienne) et André Daniel Tapsoba (réalisateur burkinabé).

Pour partager leur connaissance artistique, les six auteur (e)s se sont penché sur les thématiques choisies dans leur film d’animation, et leur source d’inspiration, ainsi leur parcours professionnel.

Ces auteur(e)s bénécieront d’un mois de résidence à Meknès et d’un accompagnement par la scénariste et productrice française Delphine Maury, avant de se consacrer à l’écriture et au développement de leur projet de film d’animation.

Il est à noter que la résidence se déroulera du 19 février au 22 mars 2018. Les jeunes auteur(e)s auront l’occasion de participer à l’évènement et de présenter leurs projets.

