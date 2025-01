FIAT a annoncé le lancement officiel de la nouvelle FIAT 600 Hybride sur le marché marocain. Ce SUV compact se veut incarner l’alliance entre design italien, technologie innovante et respect de l’environnement. Avec ce modèle, FIAT poursuit sa stratégie d’électrification en proposant une solution hybride adaptée aux besoins spécifiques des consommateurs marocains et à leurs infrastructures. Ce lancement s’accompagne également de l’arrivée de la FIAT 500e, un modèle 100 % électrique qui s’adresse aux conducteurs à la recherche d’une expérience de mobilité urbaine entièrement électrique.

Une technologie hybride performante

La FIAT 600, disponible au Maroc en version 100 % électrique depuis 2024, s’enrichit désormais d’une motorisation hybride. Ce modèle associe un moteur thermique 3 cylindres de 1,2 litre délivrant 136 chevaux à une batterie lithium-ion de 48 volts et une boîte de vitesses électrique à double embrayage à six rapports.

Cette combinaison permet une conduite fluide et dynamique, tout en optimisant la consommation de carburant et en réduisant les émissions. Avec seulement 109 g/km de CO2, la FIAT 600 Hybride illustre l’engagement de la marque en faveur de la durabilité. Ses fonctionnalités telles que le e-launch, qui permet des démarrages 100 % électriques en ville, ou le système de récupération d’énergie lors des décélérations, renforcent l’efficacité énergétique globale du véhicule.

Des innovations comme le e-creeping, pour avancer en douceur dans les embouteillages, ou le e-parking, pour des manœuvres entièrement électriques, rendent la conduite encore plus agréable et adaptée aux environnements urbains. La transition entre le moteur thermique et électrique se fait de manière transparente, garantissant un confort optimal dans toutes les situations.

Avec ses 4,17 mètres de longueur, la FIAT 600 Hybride allie les atouts d’un SUV compact à ceux d’un véhicule familial. Elle propose un habitacle spacieux pouvant accueillir cinq passagers et un coffre de 385 litres, adapté aux besoins des trajets quotidiens comme des escapades en famille.

Son intérieur, qui reflète l’élégance italienne caractéristique de FIAT, intègre des matériaux modernes, dont des sièges en tissu recyclé selon les finitions, illustrant l’engagement de la marque en faveur de la durabilité. La planche de bord est dotée d’un système d’infodivertissement intuitif, qui permet une gestion simple et agréable des fonctionnalités du véhicule.

La FIAT 600 Hybride est proposée en trois finitions adaptées à différents profils de consommateurs. La version Style offre un excellent rapport qualité-prix et cible principalement les jeunes conducteurs. La finition Confort, axée sur la commodité et le bien-être, convient parfaitement à une utilisation quotidienne. Enfin, la version haut de gamme La Prima associe matériaux premium, équipements exclusifs et des fonctionnalités avancées, comme la conduite autonome de niveau 2.

Avec un prix d’entrée de 253 900 DH, la FIAT 600 Hybride propose une offre compétitive sur le marché marocain. Elle est disponible en sept coloris, offrant une personnalisation qui répond aux attentes diverses des clients.

Un engagement pour la durabilité et la transition énergétique

FIAT ambitionne de devenir une marque 100 % électrique en Europe d’ici 2027. Toutefois, consciente des réalités du marché marocain, la marque propose la FIAT 600 Hybride comme une solution de transition idéale. Cette stratégie permet aux consommateurs marocains de profiter des avantages de l’électrification tout en prenant en compte les infrastructures encore en développement.

Yves Peyrot des Gachons, Directeur Général de Stellantis Maroc, a souligné l’importance de ce lancement :

« Le lancement de la FIAT 600 Hybride au Maroc illustre notre volonté de proposer des solutions adaptées aux besoins des consommateurs marocains, tout en contribuant à un avenir plus durable. Ce modèle combine technologie, innovation et respect de l’environnement. Avec son design italien et ses performances hybrides, la FIAT 600 Hybride est parfaitement adaptée au marché local. »

Il a également rappelé que la FIAT 500e, leader des citadines électriques en Europe, est désormais disponible au Maroc pour répondre aux attentes des conducteurs souhaitant une expérience de mobilité 100 % électrique.

Parallèlement à la FIAT 600 Hybride, FIAT introduit la FIAT 500e sur le marché marocain. Ce modèle électrique, qui rencontre déjà un grand succès en Europe, séduit par son design intemporel et ses fonctionnalités innovantes. Sa version 3+1, équipée d’une porte arrière supplémentaire, offre une praticité renforcée, idéale pour les déplacements en milieu urbain.

La FIAT 500e est proposée à partir de 376 900 DH. Elle s’inscrit dans la gamme électrifiée de FIAT, aux côtés de la FIAT 600 et de la FIAT Topolino, pour répondre à des besoins divers en matière de mobilité durable.

Avec ces nouveaux modèles, FIAT veut répondre à la fois aux attentes des consommateurs marocains et aux enjeux de la transition énergétique. En proposant une gamme variée incluant des options hybrides et 100 % électriques, la marque souhaite affirmer sa volonté de contribuer à promouvoir une mobilité plus durable, tout en tenant compte des contraintes locales.

LNT

Partagez cet article :