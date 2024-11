La plateforme mondiale de découverte et de création d’expériences culturelles Fever s’implante au Maroc, marquant sa première incursion en Afrique du Nord. Forte de collaborations avec des géants comme Netflix, Disney et Warner Brothers, la société apporte son expertise technologique pour moderniser le secteur des loisirs et enrichir l’offre culturelle locale.

Avec des initiatives phares telles que les concerts Candlelight, qui débuteront à Casablanca et Rabat avant de s’étendre à d’autres villes, Fever s’inscrit dans les ambitions stratégiques du pays. Le Maroc, qui investit dans des projets comme Maroc Digital 2030 et se prépare à accueillir des événements mondiaux tels que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du Monde de la FIFA 2030, renforce sa position en tant que hub culturel et technologique de premier plan.

En opérant dans 36 pays, Fever se distingue par sa capacité à connecter les créateurs de contenu aux publics locaux grâce à des solutions digitales basées sur les données. La plateforme aide également les institutions et organisateurs à optimiser leurs opérations, à élargir leur audience et à améliorer leur impact économique. Avec des événements emblématiques comme Van Gogh: The Immersive Experience et Harry Potter: A Forbidden Forest Experience, Fever a déjà séduit des millions de spectateurs à travers le monde, consolidant son rôle de leader dans l’industrie du divertissement.

« L’expansion au Maroc est une étape naturelle pour Fever. Alors que le pays se positionne comme un hub international pour l’événementiel doté d’une infrastructure de classe mondiale, nous sommes impatients de mettre notre expertise au service d’ une industrie du divertissement et de la culture en plein essor », explique Rachid Elameri, Directeur Général Régional de Fever.

A.L.

