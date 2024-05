Le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille a annoncé jeudi le lancement d’une plateforme digitale dédiée à la réception et à la gestion des demandes de la « carte de personne en situation de handicap ». Cette initiative se veut marquer un tournant significatif dans l’amélioration de l’accès aux droits et services pour les personnes en situation de handicap au Maroc.

Le projet du décret n° 2.22.1075, récemment adopté par le Conseil de gouvernement, prévoit la création de cette plateforme digitale, avec une mise en œuvre progressive de ses dispositions. Initialement, le texte entrera en vigueur dans certaines provinces et préfectures d’une région avant d’être généralisé à l’ensemble du territoire national.

En vertu de ce décret, toute personne dont la situation de handicap est prouvée pourra bénéficier d’une « carte de personne en situation de handicap ». Ce texte juridique précise les conditions nécessaires pour l’obtention de cette carte ainsi que la procédure d’évaluation. Il s’inscrit également dans l’harmonisation de la législation marocaine avec les dispositions de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées et de son protocole facultatif, ainsi que dans l’application des dispositions de la loi-cadre n° 13-97 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes en situation de handicap.

Ce décret fait partie intégrante du programme gouvernemental visant cette catégorie de la population. Le but est de favoriser leur participation à la vie quotidienne dans un cadre de dignité et d’égalité des chances, dit-on auprès du ministère concerné. Pour ce faire, le ministère de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille a travaillé selon une approche participative avec les intervenants dans l’action sociale et les associations de la société civile. Un atelier d’étude et de consultation a été lancé pour évaluer les degrés du handicap, permettant ainsi d’élaborer un nouveau système d’évaluation du handicap basé sur des critères accrédités par l’Organisation mondiale de la santé.

La ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a qualifié l’approbation de ce décret de « moment historique ». Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, à l’issue de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, Mme Hayar a déclaré que cette carte, fruit d’une approche participative avec les secteurs concernés et la société civile, garantit plusieurs prestations sociales, médicales et paramédicales.

Mme Hayar a également souligné que ce décret contribuera de manière significative à la mise en place de critères objectifs pour permettre aux personnes concernées de bénéficier des services fournis. Un système électronique dédié à l’émission de cette carte sera déployé dans une région modèle pour identifier et surmonter les contraintes afin de garantir le succès de cette initiative avant sa généralisation à l’ensemble des régions du Royaume.

Ce décret s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement du chantier Royal de la protection sociale, la mise en œuvre des dispositions de la Constitution et les engagements internationaux du Royaume ainsi que ceux du programme gouvernemental 2021-2026. Il s’agit d’un saut qualitatif aux plans social et des droits de l’Homme, visant à améliorer l’inclusion sociale des personnes en situation de handicap et à leur garantir une vie digne et équitable.

