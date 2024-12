Le Maroc, en tant que pays hôte de la 5ème édition de l’Africa Investment Forum (AIF), est fier d’assumer son rôle de catalyseur dans la dynamique continentale lancée par la Banque africaine de développement (BAD) à travers ce forum, a indiqué, vendredi à Rabat, la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

S’exprimant lors de la cérémonie de clôture de l’AIF, Mme Fettah a affirmé que l’intérêt croissant pour cet événement d’envergure est désormais « évident » faisant de ce forum une plateforme unique et couronnée de succès pour des investissements transformateurs, des transactions ingénieuses et un véritable marché où se concluent des accords visant à accélérer la transformation de l’Afrique.

La ministre a, dans ce sens, mis en lumière l’émergence de projets prometteurs au cours des trois jours du forum, issus de partenariats naissants et d’idées innovantes qui se concrétisent, illustrant ainsi l’ouverture de l’Afrique aux affaires et sa volonté d’accueillir des investisseurs venus des quatre coins du monde.

Elle a, en outre, rappelé l’engagement du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, à renforcer ses partenariats intra-africains et à promouvoir une coopération mutuellement bénéfique avec ses partenaires.

Et de soutenir : « Cet engagement s’est traduit par la mise en place d’un cadre juridique favorable au développement des échanges et des flux d’investissement avec les partenaires africains, notamment à travers la conclusion de plusieurs traités de promotion et de protection des investissements, conventions et accords de libre-échange ».

Parallèlement, Mme Fettah a mis en avant le rôle crucial de la diaspora africaine dans le développement du continent. Pour elle, cette diaspora représente « un réservoir inestimable » de talents, de connaissances, de compétences et de ressources, indispensables au développement socio-économique de l’Afrique.

« Je suis profondément convaincue que l’AIF peut jouer un rôle déterminant en facilitant les partenariats non seulement entre les entrepreneurs africains, mais également avec ceux de la diaspora, contribuant ainsi à un développement inclusif et durable pour le continent tout entier », a-t-elle dit.

Les engagements pris à Rabat, dans le cadre de l’AIF 2024, reflètent une détermination collective à concrétiser la vision de faire de l’Afrique un acteur clé de l’économie mondiale, a relevé la ministre. Organisé du 04 au 06 décembre sous le thème « Tirer parti de partenariats innovants pour passer à l’échelle supérieure », l’AIF s’impose comme plateforme incontournable en ouvrant la voie à des investissements stratégiques soutenant la transformation économique de l’Afrique et en fournissant un accès direct à des opportunités de transactions à travers le continent.

LNT avec Map

