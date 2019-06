PARTAGER Fête du Trône : Le Palais appelle à ses festivités « habituelles »

Dans un communiqué, le ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie, annonce que « les festivités du 20ème Anniversaire de l’accession » au trône du Roi Mohammed VI, « se dérouleront selon les coutumes et les traditions habituelles, et ce à l’instar des années précédentes », même si elles marqueront ses 20 ans de règne.

Ainsi, « les différentes institutions, instances et personnalités nationales sont appelées à commémorer cette heureuse occasion de manière normale, sans célébrations supplémentaires ou spéciales « , conclut le communiqué.

LNT avec CdP