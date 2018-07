PARTAGER Fête du Trône : Les FAR en spectacle aérien

A l’occasion de la commémoration du 19-ème anniversaire de l’accession au trône du Roi Mohammed VI, les Forces Royales Air organisent, les 30 et 31 juillet, des shows aériens.

Un communiqué de l’Etat-Major général des FAR indique que ces shows auront lieu le long de la côte entre M’diq et Rifiyine, le 30 juillet, et au-dessus de la corniche de Martil, le 31 juillet, à partir de 17H00.

Ces présentations d’acrobaties aériennes seront animées par la prestigieuse équipe de voltige, « Marche Verte », des Forces Royales Air, précise la même source.

LNT avec MAP