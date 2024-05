Le secrétaire général de l’Union Générale des Travailleurs du Maroc (UGTM), Enaam Mayara, a salué, mercredi à Fès, l’accord conclu le 29 avril entre le gouvernement et les syndicats lors du dernier round du dialogue social.

S’exprimant lors d’un meeting organisé par l’UGTM à l’occasion de la célébration de la Fête du Travail (1er Mai), M. Mayara a indiqué que cet accord est l’aboutissement d’un précédent document signé avec le gouvernement il y a environ deux ans, estimant qu’il répond à de nombreuses revendications « raisonnables et objectives » de l’UGTM fondées sur le patriotisme et la préservation de la paix sociale comme bases de tout développement économique et social.

Le responsable syndical a qualifié de « positif pour la classe ouvrière » cet accord qui prévoit notamment une hausse générale de 1.000 DH nets par mois des salaires des fonctionnaires du secteur public qui n’ont pas bénéficié d’une revalorisation salariale.

M. Mayara a ajouté que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) et le salaire minimum agricole garanti (SMAG) connaîtront également une hausse de 10%, ce qui fera du Maroc le premier pays en Afrique dans ce domaine avec un salaire minimum proche de certains pays européens.

Le SG de l’UGTM a en outre relevé que dans le cadre de cet accord avec le gouvernement, un engagement a été pris pour réviser de manière consensuelle la loi sur la grève, qui est actuellement en phase avancée de préparation et qui comporte un certain nombre de dispositions respectueuses des conventions internationales, dans le but de sauvegarder la dignité des travailleurs marocains.

En outre, le dialogue sera également ouvert sur la réforme des régimes de retraites, a-t-il poursuivi, expliquant que cette réforme doit inclure des concessions de la part des salariés et du gouvernement, afin de produire un véritable projet pour le régime de retraite.

Les syndicats et le gouvernement se sont avant tout attachés à institutionnaliser le dialogue social, dans le cadre duquel le gouvernement rencontre les syndicats et les chefs d’entreprise une ou deux fois par an et leur présente un programme de travail concret, a-t-il relevé.

M. Mayara a également souligné que l’UGTM est pleinement engagée dans les chantiers sociaux sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, réitérant la mobilisation totale et inconditionnelle du syndicat pour la défense des causes sacrées de la nation, avec en premier lieu l’intégrité territoriale du Royaume.

Le secrétaire général de l’UGTM a aussi salué les initiatives de SM le Roi, Président du Comité Al Qods,, pour faire triompher la cause palestinienne et soutenir le peuple palestinien frère.

LNT avec MAP

