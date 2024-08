La Fête de la Jeunesse, célébrée mercredi par le peuple marocain, offre l’occasion de mettre en avant l’engagement constant de SM le Roi Mohammed VI en faveur de la promotion de la place des jeunes dans la dynamique sociétale et de leur participation politique et économique.

La Fête de la Jeunesse est, en effet, une opportunité renouvelée pour célébrer ces Jeunes, force motrice de la Nation, dresser le bilan des initiatives entreprises en leur faveur et réfléchir aux actions les plus à même de renforcer leur contribution au processus de développement politique, économique et social du Maroc.

Cet événement, qui coïncide cette année avec le 61ème anniversaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, permet ainsi de jeter la lumière sur les efforts déployés par le Souverain pour la valorisation et l’épanouissement de cette frange de la population.

Conscient du fait qu’un jeune ne peut être appelé à jouer son rôle et à remplir son devoir sans avoir préalablement bénéficié des opportunités et des qualifications nécessaires, le Souverain n’a eu de cesse, depuis Son accession au Trône de Ses glorieux Ancêtres, de multiplier les initiatives et les gestes pour offrir aux jeunes du concret, particulièrement en termes d’enseignement, d’emploi, de santé et dans bien d’autres domaines, et pour leur donner espoir et confiance en leur avenir.

En effet, SM le Roi ne lésine ni sur Son temps ni sur Ses efforts pour garantir l’épanouissement social et culturel des jeunes, qui représentent près du tiers de la population, protéger leur santé physique et mentale, les préserver de toute déviance ou aléa social, et leur assurer des formations qualifiantes qui leur permettent de contribuer, pleinement et de manière efficiente, aux activités productives et au développement de leur société.

Un intérêt tout particulier est accordé, dans ce cadre, à l’enseignement destiné aux jeunes en leur offrant diverses opportunités d’apprentissage qui leur ouvrent la voie à des qualifications judicieusement adaptées pour faciliter leur insertion professionnelle, leur développement cognitif et leur ascension sociale. Ainsi, ils sont mis à l’abri de l’ignorance et de la pauvreté et protégés des tentations d’extrémisme et de repli sur soi.

Centres de formation, de qualification et d’insertion pour jeunes, centres socio-éducatifs, complexes socio-sportifs, espaces de prise en charge des jeunes souffrant de conduites addictives, espaces dédiés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, promotion des activités génératrices de revenus, programme d’appui à l’accès au financement des jeunes porteurs de projets, autant de structures et d’initiatives qui consacrent la politique de proximité et l’approche Royale d’un développement humain, global, inclusif et durable.

La Haute sollicitude Royale envers les jeunes s’est ainsi manifestée à l’occasion du message adressé par le Souverain aux membres de l’Académie du Royaume du Maroc à l’ouverture de la 1ère session de cette prestigieuse institution, sous sa nouvelle configuration, et dans lequel SM le Roi S’est dit « profondément convaincu que tout progrès social est indissociable du renouveau culturel et de l’ouverture nécessaire des sphères académiques sur le génie créateur des jeunes talents ».

SM le Roi a, en outre, assuré que cette jeunesse capable de se montrer créative et innovante dans son rapport de consommation et de production des savoirs liés aux disciplines humaines et sociales, aux langues, aux sciences, aux lettres et aux arts, constitue l’ossature du capital humain.

Par ailleurs, le Souverain a appelé, dans un message adressé aux participants au Symposium commémorant le 60ème anniversaire de la constitution du 1er Parlement élu au Maroc, à créer une synergie entre la pratique de la démocratie représentative et celle de la démocratie participative, affiner le profil des élites parlementaires et élues et favoriser un accès accru des femmes et des jeunes aux institutions représentatives.

En somme, le développement tous azimuts du Maroc repose sur une jeunesse épanouie, compétente, entreprenante et citoyenne, appelée, aujourd’hui plus que jamais, à s’investir de manière agissante et constructive dans les mutations que connaît la société, tout en demeurant attachée aux constantes de l’identité nationale riche de la pluralité de ses affluents.

LNT avec Map

