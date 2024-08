Taroudant accueillera du 6 au 8 septembre la 11e édition du Festival national de l’art de Griha et Malhoun, dédiée à la mémoire de feu Abbès Jirari. L’événement, organisé par l’Association roudanya des amateurs de Malhoun et des arts populaires avec le soutien d’institutions partenaires, réunira des artistes et ensembles spécialisés dans ce genre authentique marocain.

Le festival proposera des soirées artistiques mettant en avant des déclamations poétiques et des chants représentatifs du Malhoun. Un hommage sera rendu à plusieurs personnalités ayant œuvré pour la préservation de cet art.

Classé en décembre dernier sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO, le Malhoun, né dans la région de Tafilalet, est une tradition poético-musicale marocaine ancienne qui a évolué au sein des zaouïas avant de se diffuser dans les grandes villes.

Partagez cet article :