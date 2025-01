Pour ouvrir la saison culturelle de 2025, l’Association Marocaine de la Musique Andalouse (AMMA) organise la troisième édition du Festival Marocain de la Musique Andalouse (FMMA) prévue les 16, 17 et 18 janvier 2025 à 20h30, à l’ancienne Église Sacré-Cœur de Casablanca.

Placé sous l’égide du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’événement bénéficie du soutien de Casablanca Events et Animation, de la marque Wecasablanca, et de la Loterie Nationale.

Sous le thème « Les Échos Intemporels de la Musique Marocaine : Le Maroc à la croisée des Cultures », cette édition rassemblera des artistes et orchestres de diverses régions du Maroc et de l’étranger. Ce festival offre une immersion dans un patrimoine musical riche et varié, célébrant l’héritage andalou du Maroc et ses multiples influences culturelles.

« Le Festival Marocain de la Musique Andalouse incarne l’âme vibrante de notre patrimoine et illustre le pouvoir unificateur de la musique. À travers cette 3ᵉ édition, nous célébrons non seulement un art intemporel, mais aussi une culture qui transcende les frontières et unit les cœurs », souligne Fatima Mabchour, Présidente Fondatrice de l’Association Marocaine de la Musique Andalouse.

Partagez cet article :