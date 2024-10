L’Association Al Madina pour le développement et la culture annonce l’organisation de la 12e édition du Festival international de poésie de Tanger, qui se tiendra du 22 au 24 novembre. Ce festival sera également l’occasion du concours national « Grand Prix de Tanger pour les jeunes poètes ».

Sous le thème « La poésie… pont de communication et diplomatie culturelle », cette édition vise à mettre en avant les jeunes talents dans le domaine de l’écriture et de la composition poétique. Les candidatures pour le concours, ouvert aux participants âgés de 18 à 30 ans, sont d’ores et déjà acceptées dans les catégories de poésie classique, amazighe, hassanie et zajal.

Les résultats du concours seront révélés lors d’une conférence de presse prévue le 15 novembre, au cours de laquelle le programme du festival sera également présenté. L’association invite les candidats intéressés à soumettre deux poèmes originaux, qui n’ont pas été présentés dans d’autres concours, entre le 28 octobre et le 11 novembre. Les poèmes doivent être envoyés en format PDF, accompagnés d’une copie de la carte d’identité nationale, de l’adresse et du numéro de téléphone, à l’adresse électronique suivante : [email protected].

