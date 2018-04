PARTAGER Le Festival Fen El Mizane de retour à Casablanca

Pour les amoureux du développement personnel et spirituel, la deuxième édition du Festival Fen El Mizane dédiée au développement personnel et spirituel sera organisée, du vendredi 27 avril au 29 avril prochains à Casablanca.

Cette deuxième édition sous le thème de : « Cercle de Sagesse Universelle » permettra de réunir des guides, sages des grandes traditions spirituelles ainsi que des personnes œuvrant dans leur domaine d’intervention à l’éveil de la conscience, dans une optique commune de partage, de pratique et de communion.

Le festival s’articulera autour de conférences et pratiques proposées par différents courants et traditions spirituelles représentées. De plus, plusieurs cessions de table ronde incluant tous les intervenants seront programmées en fin de journée. Le soir un programme de concert de musique sera au rendez-vous avec : Musique Sufi Iranienne, Concert de bols de Crystal, Chants Bouddhistes, Samaa Soufie.

En clôture du festival, un cercle de prière sera ouvert au public et aux représentants des différents courants et traditions, pour adresser notre gratitude envers le vivant et envoyer nos prières de compassion et de guérison à notre planète mère la terre ainsi que tous ses êtres vivants.

​

LNT avec Cp