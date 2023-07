Le célèbre rappeur marocain, Muslim a gratifié vendredi soir à Tanger, le public par un concert haut en couleur, marquant l’ouverture des soirées artistiques programmées à la Perle du Détroit dans le cadre de la 19è édition du Festival des Plages de Maroc Telecom.

Muslim, qui est l’un des rappeurs marocains les plus populaires et les plus prolifiques de cette nouvelle génération d’artistes, a enflammé la scène de la Plage de Tanger en interprétant avec brio un florilège de ses chansons les plus connues tirées de son répertoire riche et varié.

Dans une ambiance festive et conviviale, le public a été emporté, deux heures durant, dans un voyage musical pour la redécouverte de chansons de cet artiste tangérois, qui abordent des sujets sociaux de la vie quotidienne et mettent en exergue les préoccupations de cette nouvelle génération de jeunes.

Dans une déclaration à la presse, Muslim, a souligné que ce concert organisé dans le cadre du Festival des Plages a offert l’opportunité pour aller à la rencontre de son public à Tanger, qui a été témoin du début de son parcours artistique, mais aussi les visiteurs de la Perle du Détroit composés de touristes nationaux et des Marocains résidant à l’étranger, pour célébrer ensemble le 24è anniversaire de l’accession de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Trône de Ses Glorieux ancêtres.

Le public tangérois est connu pour son goût artistique raffiné et pour son amour pour l’art et les artistes talentueux, a-t-il enchainé, relevant que grâce à son énorme talent artistique, il a pu conquérir le cœur des mélomanes issus des différentes générations et des classes sociales.

Et de conclure que le festival des Plages représente une scène accessible à tous, et offrant l’opportunité aux artistes pour aller à la rencontre de leurs fans dans différentes villes du Royaume.

Né à Tanger, Muslim, de son vrai nom Mohammed Mezouri, fait partie de cette nouvelle génération d’artistes marocains, qui a réussi à donner un nouvel élan au « rap marocain ».

Ses tubes ont rencontré un franc succès qui dépasse les frontières du Royaume.

Lors de cette soirée, le public de la scène de la plage de Tanger avait aussi rendez-vous avec le Groupe Chamal Ayta Jablya, qui a emporté les festivaliers dans un voyage à travers ce patrimoine musical authentique qui caractérise le Nord du Maroc.

Les soirées programmées à Tanger se poursuivront samedi avec l’Orchestre Noujoum Chamal et l’artiste Aminux.

Les artistes Saida Charaf et Zakaria Ghafouli se produiront dimanche sur la scène de plage de Tanger aux côtés de l’Orchestre Fanawin dans un concert haut en couleur.

A l’approche de la Fête du Trône, les différentes scènes de M’Diq, Al Houceima et Tanger se préparent à accueillir un public encore plus important et de grands noms de la musique marocaine, pour célébrer cette date emblématique de l’histoire du Maroc.

La 19è édition du « Festival des Plages » connait la participation de plus de 200 artistes, dont plusieurs grandes stars nationales et internationales. Au total, ce festival proposera plus de 110 concerts variés à même de satisfaire à tous les goûts.

Le Festival des Plages, événement incontournable qui met en évidence la richesse du répertoire de la chanson marocaine avec une place pour la chanson orientale, revient en force cette année, assurent les organisateurs.

Du 14 juillet au 21 août, les plages de M’diq, Al Hoceima, Tanger, Martil, Saïdia et de Nador accueilleront une expérience musicale unique, rapprochant les festivaliers de leurs artistes préférés.

Plusieurs stars nationales et internationales prennent part à cette édition, dont Najat Atabou, Saida Charaf, Asmaa Lamnawar, Stati, Said Senhaji, L’Artiste, H-Kayn, Fnaïre, Reda Taliani, Muslim, Dizzy Dross, Dj Hamida et Douzi.

Cet événement culturel et social ancré dans l’agenda des festivités estivales connaitra également la participation de Zakaria Ghafouli, Mehdi Mozzayine, Aminux, Tagne, Rym, Mocci, Kouz1, Said Mosker, Karima Gouit, Issam Kamal, Mouss Mahir, Hatim Idar et Ibtissam Tisskat.

Les concerts organisés incluront des styles musicaux variés comme le Hip Hop, le Rap, la Fusion, la chanson marocaine Chaabi et contemporaine, la musique Sharqui, le Raï, la Reggada et la nouvelle scène marocaine.

Depuis sa création en 2002, le « Festival des Plages » de Maroc Telecom s’est engagé à promouvoir l’inclusion sociale à travers la musique en offrant des concerts gratuits à des millions de spectateurs.

En tant qu’événement accessible à tous, ce Festival vise à renforcer le tissu social et à favoriser l’échange culturel.

Cet évènement est devenu un rendez-vous incontournable pour les habitants des villes balnéaires, mais aussi des citoyens qui privilégient les stations du Nord et de l’Oriental pour leurs vacances, le temps de découvrir la richesse et la variété de la musique marocaine, tout en assistant à des performances artistiques de haut niveau.

