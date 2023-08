En collaboration avec la Commune Territoriale de l’Ourika, l’Union des Associations de la Société Civile de l’Ourika organise du 22 au 27 août 2023 la cinquième itération du Festival de l’Ourika. Le thème central de cette édition sera « femme rurale et développement », mettant en lumière le rôle essentiel des femmes rurales dans l’initiation de changements significatifs sur les plans économique, environnemental et social en dépit des défis sociétaux.

L’événement cherchera aussi à valoriser le secteur coopératif local, un pilier de l’économie régionale. L’amélioration de l’indépendance financière des femmes joue un rôle crucial dans l’amélioration de leur statut, en renforçant leur confiance et en favorisant leur intégration sociale et économique. L’édition comportera des discussions en groupe, des ateliers et des interventions visant à dresser un état des lieux de la situation des femmes rurales, ainsi qu’à explorer les pistes de développement pour optimiser leurs activités. Au programme de cette cinquième édition : des expositions, des débats, des projections, des ateliers, des visites touristiques et des soirées artistiques.

