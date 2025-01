La ville de Taourirt accueille, du 14 au 16 février, la première édition du Festival Couleurs de l’Oriental, organisé par l’Association Dar Al Fannane. Ce festival, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication (département de la Culture), a pour objectif de créer une ambiance culturelle en mettant en valeur diverses expressions artistiques locales, régionales et nationales, selon un communiqué de l’Association.

L’événement vise également à dynamiser le secteur culturel de la ville en impliquant des jeunes artistes et à célébrer le patrimoine culturel immatériel de la région de l’Oriental.

Le programme de cette édition, placée sous le thème « L’art public, un pont vers le développement », proposera plusieurs activités créatives et culturelles, en ligne avec les objectifs de l’Association et la vision du ministère de la Culture pour promouvoir l’art et la culture, affirme la même source. Parmi les activités, il est prévu la réalisation de graffitis et de sculptures dans différents espaces publics de la ville, des performances artistiques, musicales et folkloriques mettant en valeur le patrimoine local et national, ainsi qu’une exposition régionale d’œuvres d’art d’artistes locaux et d’établissements scolaires.

L’événement inclura également la finale du tournoi de l’Oriental, alliant art et sport, ainsi qu’une soirée festive célébrant la diversité culturelle et l’identité collective.

