Les 17 et 18 mai 2024 marqueront le grand début du Festival ComediaBlanca dans le paysage culturel de Casablanca, prenant place à la Cathédrale du Sacré Coeur. Initié par l’Agence Tendansia, cette première édition promet un voyage hilarant et jovial pour les habitants de Casa, avec un programme rempli de surprises et d’émotions.

Le festival vise à devenir un événement international majeur dans le domaine de l’humour en favorisant les échanges entre artistes locaux et internationaux, expliquent les organisateurs. Des artistes renommés tels qu’Artus, Ayoub Idri, Asmaa El Arabi, Bassou, Elena Nagapetyan, Mounia Lamkimel, Oussama Ramzi, Rachid Rafik, Zouhair Zair, Driss & Mehdi, Ilyass Djadel et Mimo Lazrak ont confirmé leur participation, offrant ainsi une expérience divertissante au public.

Le Festival ComediaBlanca présente un concept novateur pour sa première édition, offrant une diversité d’humour et mettant en avant les nouveaux talents marocains. L’objectif est de favoriser les échanges entre les artistes, les habitants de Casablanca et les talents émergents.

« Le Festival ComediaBlanca lance un appel audacieux aux jeunes talents marocains à travers un processus de candidature unique », a affirmé Saad Lahjouji, co-fondateur de l’Agence Tendansia. À travers un processus de candidature unique comprenant 100 auditions pour sélectionner 10 candidats prometteurs, le festival offre une opportunité exceptionnelle à la nouvelle génération d’humoristes de se faire remarquer sur scène. Deux lauréats bénéficieront d’une formation complète pour se préparer à la 2ème édition.

En parallèle des spectacles, un village animé prendra vie à l’entrée de l’Église du Sacré-Cœur proposant une variété d’activités et de divertissements, ainsi que des délices culinaires locaux. Cette initiative vise à offrir une expérience immersive et enrichissante pour tous les participants, précisent les organisateurs.

