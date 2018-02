PARTAGER Fès-Meknès : 4.4 MMDH pour raccorder plus de 4000 villages au réseau électrique

Quelque 4.733 villages ont été raccordés au réseau électrique dans le cadre du Programme d’électrification rurale global (PERG) au niveau de la région Fès-Meknès à fin janvier dernier, selon des données de la direction régionale de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE).

Ces projets, qui ont bénéficié à près de 260.820 foyers, font partie de quelque 4.875 opérations programmées dans le cadre de ‘’la composante Réseau’’ du PERG au niveau de Fès-Meknès pour une enveloppe globale estimée à plus de 4,4 milliards de DH, précise l’ONEE, faisant état de plus de 264.000 foyers bénéficiaires de ce programme au niveau régional. L’ensemble de ces projets devraient porter, à terme, le taux d’électrification au niveau de la région à 99,37pc au lieu de 98,99pc actuellement.

Ces opérations d’électrification concernent les provinces de Boulemane (444 villages), El Hajab (310), Ifrane (186), Moulay Yaacoub (407), Sefrou (394), Taounate (1.808), Taza (1025) outre les préfectures de Fès et Meknès, avec respectivement 30 et 271 villages.

Concernant la composante solaire, 3.392 foyers répartis sur 153 villages font partie du projet d’électrification par kits photovoltaïques individuels avec réfrigérateur dans les communes rurales ciblées par l’INDH et faisant l’objet du protocole d’accord et de coopération signé entre le Royaume et le gouvernement de l’Emirat D’Abou Dhabi en mars 2014. Ce projet concerne 19 villages à Boulemane (439 foyers), 26 à El Hajeb (753), 35 à Ifrane (873), 8 à Meknès (106), 35 à Sefrou 579) et 30 à Taza (642).

La direction régionale de l’ONEE note toutefois que le taux d’électrification rurale au niveau des provinces de Boulemane, El Hajeb, Ifrane, Sefrou et Taza, qui demeure inférieur à la moyenne régionale, devrait être revu à la hausse après l’achèvement des engagements en cours.

Le ministre de l’énergie, des mines et de l’eau, Aziz Rebbah a effectué, en fin de semaine dernière, des visites dans les provinces de Sefrou, Moulay Yaacoub, Taza et Taounate pour s’enquérir notamment de l’état d’avancement de ces projets d’électrification.

LNT avec Map